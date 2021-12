Οι Coldplay θα κυκλοφορήσουν το τελευταίο τους άλμπουμ το 2025

Οι Coldplay, που δημιουργήθηκαν στο Λονδίνο το 1996, έχουν κατακτήσει τον κόσμο με μεγάλες επιτυχίες, "Yellow", "Fix You" και "Paradise". Από τότε, το συγκρότημα έχει κυκλοφορήσει εννέα άλμπουμ με πιο πρόσφατο το «Music of the Spheres» τον Οκτώβριο. Η συνεργασία με το κορεατικό supergroup BTS "My Universe" χάρισε στο συγκρότημα τη δεύτερη επιτυχία του Billboard No. 1.