Οι Νικόλ Κίντμαν και Χιου Γκραντ στη σειρά του HBO «The Undoing»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι δυο ηθοποιοί εμφανίζονται στο νέο τρέιλερ του "The Undoing", δραματικής σειράς που βασίζεται στο μυθιστόρημα "YouShould Have Known" της Jean Hanff Korelitz.

Η Νικόλ Κίντμαν υποδύεται μία επιτυχημένη ψυχοθεραπεύτρια, της οποίας ο κόσμος ανατρέπεται από έναν βίαιο θάνατο και την εξαφάνιση του συζύγου της.