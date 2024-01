Ολυμπιακοί Αγώνες- Παρίσι 2024: Σύμβουλος του ΝΒC ο ράπερ Σνουπ Ντογκ

«Ας γιορτάσουμε, ας κάνουμε αυτούς τους Αγώνες αξέχαστους, ας εκτινάξουμε τον ανταγωνισμό και ας αφήσουμε τους καλύτερους να λάμψουν σαν χρυσός», είπε ο Αμερικανός ράπερ.

Ο 52χρονος ράπερ θα εργαστεί για το NBC ως «ειδικός ανταποκριτής» στους Αγώνες και θα «δώσει την άποψή του για το τι συμβαίνει στο Παρίσι, θα πάει να δει τα εμβληματικά μέρη της πόλης, θα παρακολουθήσει τους αγώνες και θα συναντήσει τους αθλητές, τους φίλους και την οικογένειά τους», ανέφερε το κανάλι.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε την Κυριακή, ο τραγουδιστής του διάσημου τραγουδιού «Young, Wild and Free» συνομιλεί με Αμερικανούς αθλητές όπως η γυμνάστρια Σούνι Λι ή ο «σκέιτερ» Τζάγκερ Ίτον, χωρίς να διστάζει να κάνει αστεία και να χρησιμοποιήσει την καθομιλουμένη.

Yup, it’s official. 2024 Paris Olympics I’m there!! @miketirico , save a seat for the Dogg ???????????? pic.twitter.com/atXnKu9HJj