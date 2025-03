Oscars 2025: Θρίαμβος για την ταινία «Anora» - Όλοι οι νικητές της βραδιάς - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Το «Anora» αναδείχθηκε καλύτερη ταινία στην 97η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ, κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο μια βραδιά γεμάτη διακρίσεις, αφού επικράτησε σε πέντε κατηγορίες συνολικά.

Η ταινία “Anora”, η ιστορία μιας Νεοϋρκεζας σεξεργάτριας που κερδίζει την ευκαιρία για μια νέα ζωή, αφού παντρεύεται έναν πλούσιο Ρώσο πελάτη της, γιο ολιγάρχη, αλλά απογοητεύεται από την περιφρόνηση των πεθερικών της, ήταν η μεγάλη νικήτρια της χθεσινής τελετής απονομής βραβείων Όσκαρ, συγκεντρώνοντας πέντε αγαλματίδια, μεταξύ των οποίων αυτό και της Καλύτερης Ταινίας.

Η 25χρονη πρωταγωνίστρια της ταινίας, η Μάικι Μάντισον, τιμήθηκε με το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου, ενώ ο σκηνοθέτης της Σον Μπέικερ βραβεύθηκε με Όσκαρ Σκηνοθεσίας, Πρωτότυπου Σεναρίου και Μοντάζ.

Η ταινία “Anora” κόστισε μόλις 6 εκατομμύρια δολάρια, ένα πολύ μικρό ποσό για τα δεδομένα του Χόλιγουντ και αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια στη βραδιά των Όσκαρ, απέναντι σε ταινίες όπως το “Κονκλάβιο”, “The Brutalist” και το μιούζικαλ “Wicked”

“Αν προσπαθείτε να κάνετε ανεξάρτητες ταινίες, σας παρακαλώ συνεχίστε να τις κάνετε. Χρειαζόμαστε περισσότερες. Αυτή είναι η απόδειξη”, δήλωσε ο Μπέικερ γνωστός για τις μικρού μήκους ταινίες του με θέμα ανθρώπους του περιθωρίου.

Η Μάντισον κατάφερε να επικρατήσει της Ντέμι Μουρ, που θεωρούνταν φαβορί για το Όσκαρ Α’ Γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία “The Substance”, η οποία απέσπασε το βραβείο για το Καλύτερο Μακιγιάζ για την εντυπωσιακή μεταμόρφωση της Μουρ.

“Μεγάλωσα στο Λος Άντζελες, αλλά το Χόλιγουντ μου φαινόταν πάντα τόσο μακρινό”, είπε η 25χρονη Μάντισον στην ομιλία της. “Το να βρίσκομαι εδώ, σε αυτό το δωμάτιο σήμερα είναι πραγματικά απίστευτο”.

Η νεαρή ηθοποιός πρόσθεσε ότι θέλει “να ευχαριστήσει και να τιμήσει την κοινότητα των σεξεργατών”, “θα συνεχίσω να είμαι σύμμαχός σας”, τόνισε.

Mikey Madison accepts the #Oscar award for best actress for starring in #Anora pic.twitter.com/P1BgZQAcd6 — The Hollywood Reporter (@THR) March 3, 2025

Ο Έιντριεν Μπρόντι κέρδισε το δεύτερο Όσκαρ της καριέρας του, καθώς χθες τιμήθηκε με το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του ως ένας Εβραίος μετανάστης και αρχιτέκτονας που κυνηγά το αμερικανικό όνειρο στην ταινία “The Brutalist”. Το πρώτο του Όσκαρ το είχε κερδίσει πριν 22 χρόνια, σε ηλικία 29 ετών, για την ταινία “Ο Πιανίστας”, όπου υποδυόταν έναν Εβραίο πιανίστα που προσπαθεί να επιβιώσει στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

“Αν το παρελθόν μπορεί να μας διδάξει κάτι, αυτό είναι να μας υπενθυμίσει να μην επιτρέπουμε το μίσος να εκφράζεται ανεξέλεγκτα”, τόνισε στην ομιλία του ο 51χρονος Μπρόντι, κάνοντας έκκληση για έναν “πιο λογικό, πιο χαρούμενο και πιο συμπεριληπτικό κόσμο”, μια έμμεση αναφορά στην προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ.

Adrien Brody accepted the Oscar for Best Actor, acknowledging that “no matter where you are in your career…it can all go away.”#Oscarshttps://t.co/nl9CxOviL4 pic.twitter.com/mCVxEJQRGU — ABC News (@ABC) March 3, 2025

Η Ζόι Σαλντάνα κέρδισε το Όσκαρ β’ γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στο μιούζικαλ-θρίλερ «Emilia Pérez» που αφηγείται την ιστορία ενός Μεξικανού βαρόνου των ναρκωτικών ο οποίος αλλάζει φύλο.

Η 46χρονη Σαλντάνα έγινε η πρώτη ηθοποιός με καταγωγή από τη Δομινικανή Δημοκρατία που βραβεύεται με Όσκαρ, έχοντας ήδη τιμηθεί με Χρυσή Σφαίρα, BAFTA (σ.σ. από τη Βρετανική Ακαδημία Κινηματογράφου) και βραβείο του Αμερικανικού Σωματείου Ηθοποιών (SAG) για τον ίδιο ρόλο.

Δήλωσε στην ομιλία της ότι είναι “περήφανη που είναι παιδί μεταναστών που έχουν όνειρα, αξιοπρέπεια και χέρια που εργάζονται σκληρά”.

Οι δύο αυτές ομιλίες ήταν οι δύο πιο πολιτικές στη διάρκεια της βραδιάς.

Zoe Saldaña teared up as she acknowledged her family in the audience after winning the Oscar for Best Supporting Actress for her role in “Emilia Pérez.” “Everything brave, outrageous and good that I’ve ever done in my life is because of you.”#Oscarshttps://t.co/nl9CxOviL4 pic.twitter.com/WsgBP0Tv9s — ABC News (@ABC) March 3, 2025

Ο Κίραν Κάλκιν κέρδισε το Όσκαρ β’ ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «A Real Pain» όπου υποδύεται έναν ευαίσθητο Αμερικανοεβραίο που ταξιδεύει μαζί με τον εξάδερφό του στην Πολωνία, για να τιμήσουν τη μνήμη της γιαγιάς τους.

Ο 42χρονος αμερικανός ηθοποιός ήταν το μεγάλο φαβορί σε αυτήν την κατηγορία, στην πρώτη απονομή της μεγάλης βραδιάς του Χόλιγουντ.

“Let’s get crackin’ on those kids.” Best Supporting Actor winner Kieran Culkin said he and his wife made a deal just in case he won an Oscar: to have four kids. https://t.co/nl9CxOviL4 #Oscars pic.twitter.com/iBC9AN8ZEo — ABC News (@ABC) March 3, 2025

Ο βρετανός Πίτερ Στρόαν κέρδισε το Όσκαρ διασκευασμένου σεναρίου για το «Κονκλάβιο», ένα κλασικό θρίλερ που επιχειρεί να αναδείξει τα μυστήρια της εκλογής νέου πάπα στο Βατικανό.

Το ντοκιμαντέρ “No other land” που αναφέρεται στον εβραϊκό εποικισμό στη Δυτική Όχθη κέρδισε το βραβείο Όσκαρ στην κατηγορία του. Οι σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ, ο Παλαιστίνιος ακτιβιστής Μπάσελ Άντρα και ο Ισραηλινός δημοσιογράφος Γιουβάλ Αμπραάμ, χρειάστηκαν πέντε χρόνια για να ολοκληρώσουν την ταινία.

“Το ‘No other land’ αντικατοπτρίζει τη σκληρή πραγματικότητα που υφιστάμεθα εδώ και δεκαετίες και στην οποία ακόμη αντιστεκόμαστε, καθώς καλούμε τον κόσμο να αναλάβει σοβαρή δράση για να σταματήσει την αδικία και να σταματήσει την εθνοκάθαρση του παλαιστινιακού λαού”, τόνισε ο Άντρα από τη σκηνή των Όσκαρ.

“Κάναμε αυτή την ταινία, Παλαιστίνιοι και Ισραηλινοί, διότι μαζί οι φωνές μας είναι πιο ισχυρές”, πρόσθεσε ο Αμπραάμ.

“No Other Land” director Basel Adra: “We call on the world to take serious actions to stop the injustice and to stop the ethnic cleansing of Palestinian people.” | #Oscars pic.twitter.com/NzoqLKiBSJ — Variety (@Variety) March 3, 2025

Η λεττονικής παραγωγής ταινία κινουμένων σχεδίων “Flow” απέσπασε το Όσκαρ στην κατηγορία της, ενώ η βραζιλιάνικη “Είμαι ακόμη εδώ” κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας. Η ταινία αφηγείται την αληθινή ιστορία της Εουνίσε Πάιβα που αγωνίστηκε να μάθει την αλήθεια για την εξαφάνιση του συζύγου της, ενός πρώην βουλευτή, το 1971 κατά τη διάρκεια της δικτατορίας στη Βραζιλία (1964-1985).

Η λίστα με τους νικητές

Καλύτερη Ταινία

Nικητής: Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

I’m Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked

Σκηνοθεσία

Νικητής: Σον Μπέικερ – Anora

Μπρέιντι Κόρμπετ – The Brutalist

Τζέιμς Μάνγκολντ – A Complete Unknown

Ζακ Οντιάρ – Emilia Pérez

Κοραλί Φαρζά – The Substance

Α’ Αντρικός Ρόλος

Νικητής: Άντριεν Μπρόντι – The Brutalist

Τιμοτέ Σαλαμέ – A Complete Unknown

Κόλμαν Ντομίνγκο – Sing Sing

Ρέιφ Φάινς – Conclave

Σεμπάστιαν Σταν – The Apprentice

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Νικήτρια: Μάικι Μάντισον – Anora

Σίνθια Ερίβο – Wicked

Κάρλα Σοφία Γκασκόν – Emilia Pérez

Ντέμι Μουρ – The Substance

Φερνάντα Τόρες – I’m Still Here

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Νικήτρια: Ζόε Σαλντάνα – Emilia Pérez

Μόνικα Μπαρμπάρο – A Complete Unknown

Αριάνα Γκράντε – Wicked

Φελίσιτι Τζόουνς – The Brutalist

Ιζαμπέλα Ροσελίνι – Conclave

Νικητής: Κίραν Κάλκιν – A Real Pain

Γιούρα Μπορίσοφ – Anora

Έντουαρντ Νόρτον – A Complete Unknown

Γκάι Πιρς – The Brutalist

Τζέρεμι Στρονγκ – The Apprentice

Νικητής: Anora

The Brutalist

A Real Pain

September 5

The Substance

Διασκευασμένο Σενάριο

Νικητής: Conclave

A Complete Unknown

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

Διεθνής Ταινία

Νικητής: Βραζιλία, I’m Still Here

Δανία, The Girl With the Needle

Γαλλία, Emilia Pérez

Γερμανία, The Seed of the Sacred Fig

Λετονία, Flow

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Νικητής: Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους

Νικητής: In the Shadow of the Cypress

Beautiful Men

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!

Σχεδιασμός Κουστουμιών

Nικητής: Wicked

A Complete Unknown

Conclave

Gladiator II

Nosferatu

Μακιγιάζ και Κομμώσεις

Nικητής: The Substance

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

Wicked

Μοντάζ

Νικητής: Anora

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

Σκηνογραφία

Νικητής: Wicked

The Brutalist

Conclave

Dune: Part Two

Nosferatu

Ντοκιμαντέρ

Νικητής: No Other Land

Black Box Diaries

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

Μικρού Μήκους Ντοκιμαντέρ

Νικητής: The Only Girl in the Orchestra

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

Καλύτερη Μουσική Επένδυση

Νικητής: The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

Τραγούδι

Νικητής: El Mal – Emilia Pérez

Never Too Late – Elton John

Mi Camino – Emilia Pérez

Like A Bird – Sing Sing

The Journey – The Six Triple Eight

Ήχος

Νικητής: Dune: Part Two

A Complete Unknown

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

Οπτικά Εφέ

Νικητής: Dune: Part Two

Alien: Romulus

Better Man

Kingdom of the Planet of the Apes

Wicked

Ταινία μικρού μήκους με ζωντανή δράση

Νικητής: I’m Not a Robot

A Lien

Anuja

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent

Διεύθυνση Φωτογραφίας

Nικητής: The Brutalist

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Maria

Nosferatu

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP- Reuters