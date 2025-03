Oscars 2025: Έιντριεν Μπρόντι και Χάλι Μπέρι «αναβίωσαν» το φιλί που είχαν δώσει το 2003 - BINTEO - Real.gr

Η Χάλι Μπέρι και ο Άντριεν Μπρόντι αναβίωσαν μια από τις πιο αξέχαστες στιγμές στην ιστορία των Όσκαρ.

Κατά τη φετινή τελετή η Χάλι Μπέρι προκάλεσε έκπληξη στον νικητή της βραδιάς, όταν τον φίλησε με τον ίδιο παθιασμένο τρόπο, που την είχε φιλήσει εκείνος στο κόκκινο χαλί το 2003.

«Ήταν μια κολασμένη βραδιά για εκείνον, αλλά και για μένα επίσης. Για να είμαι μέρος της στιγμής του… απόψε έπρεπε να του ανταποδώσω», δήλωσε στο Variety η ηθοποιός και εκ των παρουσιαστών της βραδιάς.

Oscars 2025: Θρίαμβος για την ταινία «Anora» – Όλοι οι νικητές της βραδιάς – ΒΙΝΤΕΟ

Οscar 2025 – Η Ζόι Σαλντάνα ξέσπασε σε κλάματα: «Είμαι περήφανη κόρη μεταναστών»

«Τον έχω συναντήσει σε πάρτι, αλλά είναι η πρώτη φορά από εκείνο το βράδυ που τον βλέπω ξανά στο κόκκινο χαλί. Είναι υποψήφιος φέτος. Του άξιζε αυτό».

Halle Berry walked up to Adrien Brody on the Oscars red carpet and kissed him, 22 years after their iconic Academy Award moment.

“That was one hell of a night for him, and for me as well. To be a part of his moment… tonight I had to pay him back,” Berry told Variety. “I’ve seen… pic.twitter.com/be7flhckjd

— Variety (@Variety) March 3, 2025