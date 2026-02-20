Όσκαρ 2026: Ανακοινώθηκαν οι πρώτοι παρουσιαστές της 98ης τελετής - Real.gr

Στη σκηνή της 98ης τελετής απονομής των Όσκαρ θα δώσουν το «παρών» οι περσινοί νικητές των Α’ Ρόλων, ‘Αντριεν Μπρόντι (Adrien Brody) και Μάικι Μάντισον (Mikey Madison), μαζί με τους διακριθέντες των Β’ Ρόλων, Κίραν Κάλκιν (Kieran Culkin) και Ζόι Σαλντάνια (Zoe Saldaña), για να βραβεύσουν τους διαδόχους τους, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών.

Οι τέσσερις ηθοποιοί είναι οι πρώτοι παρουσιαστές που ανακοινώθηκαν για την τελετή της 15ης Μαρτίου, στην οποία οικοδεσπότης για δεύτερη φορά θα είναι ο Κόναν Ο’Μπράιεν (Conan O’Brien) ενώ θα μεταδοθεί ζωντανά από το δίκτυο ABC.