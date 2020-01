Οσκαρ 2020-Υποψηφιότητες: Σάρωσε ο Joker με 11 υποψηφιότητες - Δείτε τη λίστα

Αγωνία τέλος για τη λίστα υποψηφιοτήτων των Οσκαρ 2020, η οποία ανακοινώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας.

Οι υποψηφιότητες των Οσκαρ 2020 ανακοινώθηκαν πριν από λίγο, με τον Joker να σαρώνει με 11 υποψηφιότητες και το 1917, ο Ιρλανδός και το Κάποτε στο Χόλιγουντ να ακολουθούν με 10 υποψηφιότητες. Στα αξιοσημείωατα η Σκάρλετ Γιόχανσον με τη διπλή υποψηφιότητα. Μια διπλή υποψηφιότητα που έρχεται στα Οσκαρ 2020, ύστερα από 11 ολόκληρα χρόνια (η τελευταία φορά ήταν το 2008).

Η Σκάρλετ Γιόχανσον επομένως θα διεκδικήσει στα Οσκαρ 2020 το Οσκαρ α' Γυναικείου Ρόλου με την ταινία «Ιστορία γάμου» και το Οσκαρ β' Γυναικείου Ρόλου με την ταινία «JoJo Rabbit».

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου

Κάθι Μπέιτς - «Richard Jewell»

Λόρα Ντερν - «Ιστορία γάμου»

Μάργκο Ρόμπι - «Βόμβα»

Φλόρενς Πιου - «Μικρές κυρίες»

Σκάρλετ Γιόχανσον - «Τζότζο»

Υποψηφιότητες Oσκαρ 2020: Οσκαρ Κοστουμιών

«Κάποτε στο… Χόλιγουντ»

«Ο Ιρλανδός»

«Τζότζο»

«Joker»

«Μικρές κυρίες»

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Ηχητικού Μοντάζ

«1917»

«Ford v Ferrari»

«Ad Astra»

«Κάποτε στο… Χόλιγουντ»

«Joker»

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου

Μπραντ Πιτ - «Κάποτε στο… Χόλιγουντ»

Αλ Πατσίνο - «Ο Ιρλανδός»

Τζο Πέσι - «Ο Ιρλανδός»

Τομ Χανκς - «Μια όμορφη μέρα στη γειτονιά»

Αντονι Χόπκινς - «Οι δύο πάπες»

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Καλύτερης Ξένης Ταινίας

Corpus Christi (Πολωνία)

Honeyland (Βόρεια Μακεδονία)

Les Miserables (Γαλλία)

Pain & Glory (Ισπανία)

Parasite (Νότια Κορέα)

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Οπτικών Εφέ

«1917»

«The Lion King»

«Star Wars: Skywalker, η άνοδος»

«Avengers: Endgame»

«Ο Ιρλανδός»

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Τραγουδιού

I Can't Let You Throw Yourself Away – Toy Story 4

I'm Gonna Love me Again – Rocketman

I'm Standing With You – Breakthrough

Into the Unknown – Frozen II

Stand Up – Harriet

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου

Χοακίν Φίνιξ - «Joker»

Ανταμ Ντράιβερ - «Ιστορία γάμου»

Λεονάρντο ΝτιΚάπριο - «Κάποτε στο… Χόλιγουντ»

Αντόνιο Μπαντέρας - «Pain and Glory»

Τζόναθαν Πράις - «Οι δύο πάπες»

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου

Ρενέ Ζελβέγκερ - «Judy»

Σαρλίζ Θερόν - «Βόμβα»

Σκάρλετ Γιόχανσον - «Ιστορία γάμου»

Σίρσα Ρόναν - «Μικρές κυρίες»

Σίνθια Ερίβο - «Harriet»

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Καλύτερης Ταινίας

«Κάποτε στο… Χόλιγουντ»

«Ο Ιρλανδός»

«Παράσιτα»

«1917»

«Ιστορία γάμου»

«Ford v Ferrari»

«Τζότζο»

«Joker»

«Μικρές κυρίες»

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Σκηνοθεσίας

Μάρτιν Σκορσέζε - «Ο Ιρλανδός»

Μπονγκ Τζουν Ζο - «Παράσιτα»

Κουέντιν Ταραντίνο - «Κάποτε στο… Χόλιγουντ»

Σαμ Μέντες - «1917»

Τοντ Φίλιπς - «Joker»

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου

«Ιστορία γάμου»

«Κάποτε στο… Χόλιγουντ»

«Παράσιτα»

«Στα μαχαίρια»

«1917»

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Διασκευασμένου Σεναρίου

«Ο Ιρλανδός»

«Τζότζο»

«Μικρές κυρίες»

«Οι δύο πάπες»

«Joker»

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Μέικ Απ και Κομμώσεων

«Βόμβα»

«Joker»

«Maleficient: Mistress of Evil»

«Judy»

«1917»

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Φωτογραφίας

«1917»

«Κάποτε στο… Χόλιγουντ»

«Ο Ιρλανδός»

«Joker»

«Ο Φάρος»

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης

«Κάποτε στο… Χόλιγουντ»

«Ο Ιρλανδός»

«1917»

«Τζότζο»

«Παράσιτα»

Η μεγάλη βραδιά των Οσκαρ 2020, θα γίνει φέτος νωρίτερα από ποτέ, στις 9 Φεβρουαρίου, στο Dolby Theater. Όπως και πέρυσι, στα Οσκαρ 2020 δεν θα υπάρχει παρουσιαστής. Ήδη πάντως κυκλοφορούν τα πρώτα προγνωστικά, ενώ τα στοιχήματα δείχνουν κάποιες τάσεις για τους νικητές των Οσκαρ 2020.