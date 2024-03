Οσκαρ 2024: Τα ατύχημα της Εμα Στόουν με το φόρεμα και η συμβουλή του Γιώργου Λάνθιμου

«Το φόρεμά μου χάλασε. Είμαι σίγουρη ότι έγινε κατά τη διάρκεια του I am just Ken (σ.σ. του τραγουδιού από τη Barbie που ερμήνευσε ο Ράιαν Γκόσλινγκ και ξεσήκωσε το Dolby Theatre)», είπε η Emma Stone, κάνοντας τους πάντες να γελάσουν.

Emma Stone wins Best Actress at the 2024 #Oscars for her role in #PoorThingspic.twitter.com/r3ypYnmNEZ