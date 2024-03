Όσκαρ 2024: Τέσσερα βραβεία για το Poor Things του Λάνθιμου, επτά αγαλματίδια για το Oppenheimer - ΒΙΝΤΕΟ

Το «Oppenheimer» ήταν η ταινία με τις περισσότερες υποψηφιότητες: 13. Ακολουθούσε το «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου με 11 υποψηφιότητες. Το «Killers of the Flower Moon» του Μάρτιν Σκορσέζε με 10 και τέλος το «Barbie» της Γκρέτα Γκέργουιγκ με 8.

Όσκαρ Α΄ γυναικείου ρόλου στην Έμμα Στόουν («Poor Things»)

Η Έμμα Στόουν έλαβε το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου -για δεύτερη φορά-, για την ερμηεία της στην μπαρόκ κωμωδία του Γιώργου Λάνθιμου «Poor Things». Ήδη βραβευμένη για τον ρόλο της στην ταινία «La La Land», η 35χρονη αμερικανίδα ηθοποιός αυτή τη φορά ενσάρκωσε μια αυτόχειρα την οποία επαναφέρει στη ζωή εκκεντρικός επιστήμονας εμφυτεύοντάς της εγκέφαλο αγέννητου εμβρύου και ξεκινά να ανακαλύπτει τη ζωή από την αρχή, χωρίς αιδώ ή προκαταλήψεις. Επικράτησε των Λίλι Γκλάντστοουν («Δολοφόνοι του ανθισμένου φεγγαριού»), Σάντρα Χούλερ («Ανατομία μιας πτώσης»), Κάρι Μάλιγκαν («Maestro») και Ανέτ Μπένινγκ («Nyad»).

Emma Stone wins Best Actress at the 2024 #Oscars for her role in #PoorThings pic.twitter.com/r3ypYnmNEZ

Όσκαρ καλύτερης ταινίας στο «Οπενχάιμερ»

Το φιλμ «Οπενχάιμερ» του Κρίστοφερ Νόλαν έλαβε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας, επισφραγίζοντας την κυριαρχία του τη βραδιά που εξασφάλισε συνολικά επτά αγαλματίδια.

Το πορτρέτο του πατέρα της ατομικής βόμβας, που είχε την ιδιαιτερότητα ότι αντιμετωπίστηκε με διθυράμβους από την κριτική και γνώρισε εμπορική επιτυχία στις αίθουσες, με εισπράξεις που ξεπέρασαν το ένα δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως, επικράτησε των «Μπάρμπι», «Ανατομία μιας πτώσης», «Poor things» και «Τα παιδιά του χειμώνα», μεταξύ άλλων, μια χρονιά που γενικά οι ταινίες χαρακτηρίστηκαν υψηλού βαθμού ποιότητας.

American Fiction, Anatomy of a Fall, Barbie, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Poor Things and The Zone of Interest pic.twitter.com/OKdWE3qm9n

Presenting your Best Picture nominees for the 96th #Oscars ...

Όσκαρ Α΄ ανδρικού ρόλου στον Κίλιαν Μέρφι για το «Οπενχάιμερ»

Ο ιρλανδός ηθοποιός Κίλιαν Μέρφι έλαβε το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου για την ενσάρκωση του πατέρα της ατομικής βόμβας στο φιλμ «Οπενχάιμερ» του Κρίστοφερ Νόλαν.

Ο 47χρονος, που ερμηνεύει με τον παράδοξα εύθραυστο τρόπο του τον φυσικό που ανέτρεψε την ιστορία, επικράτησε των Πολ Τζιαμάτι («Τα παιδιά του χειμώνα»), Μπράντλι Κούπερ («Maestro»), Τζέφρι Ράιτ («American Fiction») και Κόλμαν Ντομίνγκο («Rustin»).

Cillian Murphy wins Best Actor for his role in #Oppenheimer at the 2024 #Oscars pic.twitter.com/UmRAiLO9Qg

Όσκαρ σκηνοθεσίας στον Κρίστοφερ Νόλαν για το «Οπενχάιμερ»

Ο Κρίστοφερ Νόλαν έλαβε το Όσκαρ σκηνοθεσίας για το φιλμ «Οπενχάιμερ», το πορτρέτο του πατέρα της ατομικής βόμβας, ταινία η οποία έλαβε διθυραμβικές κριτικές και γνώρισε επίσης εμπορική επιτυχία.

Το μάλλον απρόβλεπτο, ραφιναρισμένο μπλοκμπάστερ, το οποίο έσπασε το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων στο παγκόσμιο box office, είχε μετατρέψει ήδη τον 53χρονο αμερικανοβρετανό σκηνοθέτη στο φαβορί των βραβείων. Επικράτησε των Μάρτιν Σκορσέζε («Οι δολοφόνοι του ανθισμένου φεγγαριού»), Ζιστίν Τριέ («Ανατομία μιας πτώσης»), Γιώργου Λάνθιμου («Poor Things») και Μπράντλι Κούπερ («Maestro»).

Christopher Nolan wins Best Director at the 2024 #Oscars for #Oppenheimer pic.twitter.com/bn4dxdAmw3

Όσκαρ Β΄ ανδρικού ρόλου στον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ («Οπενχάιμερ»)

Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ έλαβε το Όσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Οπενχάιμερ», στον ρόλο του γραφειοκράτη που μετατρέπεται σε νέμεση του κεντρικού ήρωα.

Η παρουσία του στο πορτρέτο του πατέρα της ατομικής βόμβας το οποίο φιλοτέχνησε ο Κρίστοφερ Νόλαν είναι καθοριστική για την ταπείνωση του επιστήμονα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Επέτρεψε στον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιοτ να επικρατήσει των άλλων διεκδικητών του βραβείου, των Ράιαν Γκόσλινγκ («Μπάρμπι»), Ρόμπερτ ντε Νίρο («Οι δολοφόνοι του ανθισμένου φεγγαριού»), Μαρκ Ράφαλο («Poor things») και Στέρλινγκ Κ. Μπράουν («American Fiction»).

“I’d like to thank my terrible childhood and the Academy in that order.”

Robert Downey Jr. accepts his first Oscar for Actor in a Supporting Role for “Oppenheimer.”#Oscars#Oscars2024https://t.co/X7unxQW0XYpic.twitter.com/R9f5fQ5MBV