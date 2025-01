Όσκαρ 2025: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες - Μπροστά το «Emilia Perez» με 13

Πραγματοποιήθηκε η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων της 97ης Τελετής Απονομής των Όσκαρ.

Μετά από δύο αναβολές εξαιτίας των καταστροφικών πυρκαγιών στο Λος Άντζελες, η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη 23 Ιανουαρίου, τις υποψηφιότητες των 97ων βραβείων Όσκαρ, που θα απονεμηθούν στις 2 Μαρτίου του 2025.

Ο φετινός οικοδεσπότης της λαμπερής βραδιάς θα είναι ο βραβευμένος με Emmy, Κόναν Ο'Μπράιεν. Ο γνωστός κωμικός και παρουσιαστής θα αναλάβει τον συγκεκριμένο ρόλο, αντικαθιστώντας τον Τζίμι Κίμελ.

H ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων μεταδόθηκε ζωντανά από το BBC News και τα επίσημα κανάλια της Ακαδημίας, με παρουσιαστές τους ηθοποιούς Ρέιτσελ Σένοτ και Μπόουεν Γιάνγκ.

Το μιούζικαλ "Emilia Perez" τις περισσότερες υποψηφιότητες

Το ισπανόφωνο μιούζικαλ του Netflix "Emilia Pérez" συγκέντρωσε τις περισσότερες υποψηφιότητες και ακολουθούν οι ταινίες "The Brutalist" και "Wicked." Η ταινία "Emilia Perez", η ιστορία ενός Μεξικανού εμπόρου ναρκωτικών που γίνεται γυναίκα και ξεκινά μια νέα ζωή, συγκέντρωσε 13 υποψηφιότητες. Οι ταινίες "The Brutalist" για έναν επιζώντα του Ολοκαυτώματος που κυνηγάει το αμερικανικό όνειρο, και "Wicked", το πρίκουελ του "Μάγου του Οζ", συγκέντρωσαν από δέκα υποψηφιότητες η κάθε μία.

Δείτε την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων

Aναλυτικά οι υποψηφιότητες

Καλύτερη Ταινία

And the nominees for Best Picture are... #Oscarspic.twitter.com/BRQeEVSKQI — The Academy (@TheAcademy) January 23, 2025

Σκηνοθεσία

Α' Ανδρικός Ρόλος

Adrien Brody, The Brutalist

Timothée Chalamet, A Complete Unknown

Colman Domingo, Sing Sing

Ralph Fiennes, Conclave

Sebastian Stan, The Apprentice

Α' Γυναικείος Ρόλος

Cynthia Erivo, Wicked

Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez

Mikey Madison, Anora

Demi Moore, The Substance

Fernanda Torres, I’m Still Here

Β' Ανδρικός Ρόλος

Yura Borisov, Anora

Kieran Culkin, A Real Pain

Edward Norton, A Complete Unknown

Guy Pearce, The Brutalist

Jeremy Strong, The Apprentice

Β' Γυναικείος Ρόλος

Monica Barbaro, A Complete Unknown

Ariana Grande, Wicked

Felicity Jones, The Brutalist

Isabella Rossellini, Conclave

Zoe Saldaρa, Emilia Pιrez

Πρωτότυπο Σενάριο

Anora

The Brutalist

A Real Pain

September 5

The Substance

Διασκευασμένο Σενάριο

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Pιrez

Nickel Boys

Sing Sing

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

Διεθνής Ταινία

Brazil, I’m Still Here

Denmark, The Girl With the Needle

France, Emilia Pιrez

Germany, The Seed of the Sacred Fig

Latvia, Flow

Ντοκιμαντέρ

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

Μικρού Μήκους Ντοκιμαντέρ

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους

Beautiful Men

In the Shadow of the Cypress

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!

Καλύτερη Μουσική Επένδυση

A Different Man

Emilia Pιrez

Nosferatu

The Substance

Wicked

Τραγούδι

Never Too Late - Elton John: Never Too Late

El Mal - Emilia Pιrez

Mi Camino - Emilia Pιrez

Like A Bird - Sing Sing

The Journey - The Six Triple Eight

Μακιγιάζ και Κομμώσεις

A Different Man

Emilia Pιrez

Nosferatu

The Substance

Wicked

Σχεδιασμός Κουστουμιών

A Complete Unknown

Conclave

Gladiator II

Nosferatu

Wicked

Για πρώτη φορά τα Όσκαρ θα μεταδοθούν και μέσω streaming

Η 97η τελετή των Όσκαρ φέρνει μια σημαντική αλλαγή, καθώς θα μεταδοθεί για πρώτη φορά και μέσω streaming. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, η πλατφόρμα Hulu της Disney θα προβάλει ζωντανά την εκδήλωση, ενώ για όσους δεν μπορέσουν να την παρακολουθήσουν σε πραγματικό χρόνο, θα είναι διαθέσιμη on demand την επόμενη ημέρα. Μέχρι σήμερα, η τελετή μεταδιδόταν ζωντανά αποκλειστικά από το δίκτυο ABC, το οποίο συνεχίζει την κάλυψη για 50η συνεχόμενη χρονιά, προβάλλοντας την εκδήλωση σε πάνω από 200 χώρες.