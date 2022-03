Όσκαρ Α΄ γυναικείου ρόλου στην Τζέσικα Τσάστεϊν για τo «The eyes of Tammy Faye»

Εντέλει κέρδισε την αναμέτρηση με άλλες τέσσερις πολύ δημοφιλείς σταρ: την Πενέλοπε Κρουθ («Madres Paralelas»), την Κρίστεν Στούαρτ («Spencer»), τη Νικόλ Κίντμαν («Being the Ricardos») και την Ολίβια Κόλμαν («The Lost Daughter»).

Jessica Chastain won the Academy Award for best actress for playing televangelist Tammy Faye Baker in “The Eyes of Tammy Faye.”

It’s the first Oscar for Chastain in three nominations. https://t.co/03mj13mkVopic.twitter.com/Ic3GfG2j54