Όσκαρ Β΄ γυναικείου ρόλου στην Αριάνα ΝτεΜπόουζ για το ριμέικ του «Γουέστ Σάιντ Στόρι»

Είχε ήδη εξασφαλίσει Χρυσή Σφαίρα, το βραβείο της ένωσης ηθοποιών και αυτό της βρετανικής ακαδημίας κινηματογράφου για την ερμηνεία της. Η ΝτεΜπόουζ, Αφρολατίνα και ανοικτά ομοφυλόφιλη, δήλωνε τον Νοέμβριο του 2021 «είμαι η Αμερική», «είμαι μέλος σχεδόν κάθε περιθωριοποιημένης κοινότητας» στις ΗΠΑ.

Ariana DeBose is the first openly queer person of color to win an acting Oscar. https://t.co/YILAwH0cbkpic.twitter.com/8o5MzcyKyp