«Our Bodies Back»: Η ταινία χορού για τη βία κατά των μαύρων γυναικών

Στη δημοσιότητα δόθηκε προσφάτως η ταινία του Jonzi D «Our Bodies Back (Πίσω, τα σώματά μας)».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στη μικρού μήκους ταινία, ο συνεργαζόμενος με τη χιπ-χοπ θεατρική πλατφόρμα του Λονδίνου Sadlers Wells καλλιτέχνης ανταποκρίνεται στο κίνημα Black Lives Matter και, μέσω χορού και ποίησης, θέτει επί τάπητος τις φυλετικές αδικίες με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι, σε όλον τον κόσμο, οι Μαύροι.

Ο τίτλος της ταινίας προέρχεται από το ποίημα «We Want Our Bodies Back (Θέλουμε πίσω τα σώματά μας)» που έγραψε η Jessica Care Moore αντιδρώντας στον θάνατο της Σάντρα Μπλαντ, το 2015 (την 28χρονη Αφροαμερικανή από το Τέξας σταμάτησε η αστυνομία επειδή δεν έβγαλε φλας, μετά από διαπληκτισμό η Μπλαντ κατέληξε στο κελί όπου τρεις μέρες αργότερα βρέθηκε κρεμασμένη, χωρίς να έχει διασαφηνιστεί κατά πόσον επρόκειτο για αυτοκτονία). Στην ταινία, η Moore διαβάζει από το Ντιτρόιτ το ποίημα και τρεις χορεύτριες/χορογράφοι, οι Axelle "Ebony" Munezero, Bolegue Manuela και Nafisah Baba, χορεύουν από το Μόντρεαλ, το Ανόβερο και το Λονδίνο, αντιστοίχως. Η δημιουργία της ταινίας -γυρίσματα και παραγωγή εξ αποστάσεως, λόγω της πανδημίας- ήταν επείγουσα υπόθεση για τον σκηνοθέτη Jonzi D. «Μια βδομάδα μετά τον φόνο του Τζορτζ Φλόιντ και πάνω στην ένταση των διαδηλώσεων Black Lives Matter, είχα φτάσει στα όριά μου» δήλωσε στο AnOther.

«Πέρυσι, στο Λονδίνο, μίλησα με τη Moore για το ενδιαφέρον και την εμπειρία της στην "χορο-ποίηση". Οπότε, όταν προέκυψε η ευκαιρία, επικοινώνησα μαζί της» εξήγησε ο σκηνοθέτης. «Το ποίημα "Θέλουμε πίσω τα σώματά μας" γράφτηκε για τη Σάντρα Μπλαντ. Μια Μαύρη που βασανίστηκε και μετά φονεύθηκε από κρατικά χρηματοδοτούμενους ρατσιστές αγροίκους, μασκαρεμένους ως όργανα επιβολής του νόμου. Οι χορεύτριες έπρεπε να μπορούν ενσαρκώσουν το ποίημα. Έπρεπε να εξερευνήσουν την κοινή τους εμπειρία ως Μαύρες. Πέραν του ότι ήταν αδελφά πνεύματα, κάθε χορεύτρια ειδικεύεται σε διαφορετικές τεχνικές...»

«Ελπίζω η ταινία να μας επιτρέπει την εμπειρία της ενσυναίσθησης. Να καταλάβουμε ότι η ομορφιά, το τραύμα και η αντίσταση μπορούν, την ίδια στιγμή, να συνυπάρξουν. Ελπίζω να ενδυναμώνονται οι Μαύρες με αυτή την ταινία» τόνισε ο Jonzi D.