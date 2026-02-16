Παγώνει το reunion της σειράς «Υπέροχα πλάσματα» - Real.gr

Quantcast
Παγώνει το reunion της σειράς «Υπέροχα πλάσματα»

13:21, 16/02/2026
Αλλαγή δεδομένων προκύπτει για την επαναφορά της σειράς «Υπέροχα πλάσματα».

Η θρυλική κωμωδία του Alpha προχώρησε σε όλα τα βήματα για το πολυαναμενόμενο comeback, εξασφαλίζοντας και επιδότηση από το ΕΚΚΟΜΕΔ. Κλειδωμένη ήταν και η συμμετοχή των βασικών πρωταγωνιστών, της Μυρτώς Αλικάκη, της Φαίδρας Δρούκα, του Γιώργου Πυρπασόπουλου, αλλά και της Ελένης Ανουσάκη στον ρόλο της θείας Καραμέλας.

Και ενώ όλα ήταν έτοιμα για την υλοποίηση του νέου κύκλου επεισοδίων, λίγο πριν από την προγραμματισμένη έναρξη των γυρισμάτων το σχέδιο πάγωσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Reallife , τα γυρίσματα επρόκειτο να ξεκινήσουν στα τέλη Φεβρουαρίου, αλλά τελικά το ραντεβού των συντελεστών στα πλατό αναβλήθηκε μέχρι νεωτέρας. Ο Alpha δεν έχει ακόμα καταλήξει στον σχεδιασμό του νέου προγράμματος για την προσεχή σεζόν και επανεξετάζει τις σειρές με τις οποίες θα γεμίσει την prime time.

 

