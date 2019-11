Ποιος θέλει να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο τραγουδιστής του «Sign of The Times» και πρώην μέλος των One Direction, Χάρι Στάιλς, επιβεβαίωσε ότι ενδιαφέρεται να υποδυθεί τον θρυλικό ρόλο, αφού ο Ντάνιελ Κρεγκ έχει γνωστοποιήσει ότι στην επερχόμενη ταινία «No Time To Die» θα κάνει την τελευταία εμφάνισή του, ως θρυλικός σούπερ-κατάσκοπος.