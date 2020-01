Πώς αντέδρασαν οι σταρ όταν έμαθαν ότι είναι υποψήφιοι για Όσκαρ

Η ταινία "Joker" (Τζόκερ) του Τοντ Φίλιπς προηγείται στην κούρσα των υποψηφιοτήτων για τα φετινά Όσκαρ, καθώς είναι υποψήφια στις 11 σημαντικότερες κατηγορίες, μεταξύ άλλων Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Α’ Ανδρικού Ρόλου (Χοακίν Φίνιξ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι ταινίες "The Irishman" (O Ιρλανδός) του Μάρτιν Σκορσέζε, "Once Upon a Time in Hollywood" (Κάποτε... στο Χόλιγουντ) του Κουέντιν Ταραντίνο και "1917" του Σαμ Μέντες ακολουθούν με 10 υποψηφιότητες. Τα κινηματογραφικά αυτά έργα, μαζί με τα "Ford v Ferrari", "Jojo Rabbit", "Little Women" (Μικρές Κυρίες), "Marriage Story" (Ιστορία Γάμου) και "Parasite" (Παράσιτα) θα διαγωνιστούν για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Από τη διεκδίκηση του Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας αποκλείστηκαν οι γυναίκες, αναφέρει το Variety με υποψήφιους τους Τοντ Φίλιπς (Τζόκερ), Μάρτιν Σκορσέζε (Ο Ιρλανδός), Μπονγκ Τζουν Χο (Παράσιτα) και Κουέντιν Ταραντίνο (Κάποτε.. στο Χόλιγουντ).

Οι Γκρέτα Γκέργουικ (Μικρές Κυρίες), Κέισι Λέμονς (Harriet), Λούλου Ουάνγκ (The Farewell) και Λορίν Σκαφάρια (Hustlers) αγνοήθηκαν από την Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, όπως επισημαίνει.

Μοναδική εξαίρεση στους λευκούς υποψήφιους ηθοποιούς είναι η Σίνθια Ερίβο (Harriet). O Έντι Μέρφι (Dolemite Is My Name), ο Τζέιμι Φοξ (Just Mercy), η Awkwafina (The Farewell), η Λουπίτα Νιόνγκο για το "Us" (Εμείς) απέτυχαν να κερδίσουν υποψηφιότητες.

Πώς σχολίασαν όμως κάποιοι από τους διεκδικητές των Όσκαρ τις υποψηφιότητές τους;

"Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ακαδημία για την αναγνώριση της δουλειάς μου μαζί με τις απίστευτες ερμηνείες των συναδέλφων μου υποψηφίων. Ήμουν απίστευτα τυχερός με αυτή την ταινία, συνεργάστηκα με τους λαμπρούς συνεργάτες, Κουέντιν Ταραντίνο, Μπραντ Πιτ, Μάργκοτ Ρόμπι" ανέφερε ο Αμερικανός ηθοποιός, Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, υποψήφιος στην Κατηγορία Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στο "Κάποτε... στο Χόλιγουντ" σύμφωνα με το Variety.

"Αυτή η ταινία με πολλούς τρόπους είναι ένας φόρος τιμής στην πόλη του Λος Άντζελες και είχα την ευκαιρία να απεικονίσω έναν ηθοποιό που είναι αντιμέτωπος με την απαξίωσή του σε μια εποχή που η κουλτούρα μας διερχόταν μαζικές αλλαγές. Αυτή η ταινία από πολλές απόψεις είναι ένα αφιέρωμα σε όλους εκείνους που ήταν μέρος του κλάδου. Ο κινηματογράφος ήταν, και εξακολουθεί να είναι, μια ισχυρή μορφή ελεύθερης καλλιτεχνικής έκφρασης. Αυτή η ταινία μαζί με τόσες πολλές άλλες φέτος είναι πραγματικά αυθεντική και επιδραστική. Αισθάνομαι τιμή που είμαι μέρος όλων αυτών. Σας ευχαριστώ και πάλι" τόνισε.

"Είναι τιμή που το έργο μας στην ταινία «Ο Ιρλανδός» τιμάται από την Ακαδημία με αυτές τις υποψηφιότητες. Βάζουμε τον εαυτό μας σε αυτήν την ταινία, ένα πραγματικό έργο αγάπης και η αναγνώριση με αυτό τον τρόπο σημαίνει πολλά για όλους μας" τόνισε ο σκηνοθέτης, Μάρτιν Σκορσέζε.

Η Σκάρλετ Τζοχάνσον υποψήφια στις κατηγορίες Α’ Γυναικείου Ρόλου (Ιστορία Γάμου) και Β’ Γυναικείου Ρόλου (Jojo Rabbit) ανέφερε: "Η συνεργασία με τον Νόα Μπόμπακ και τον Τάικα Γουαϊτίτι, αντίστοιχα, μου έδωσε τόσο βαθιά καλλιτεχνική ικανοποίηση. Οι ταινίες «Ιστορία Γάμου» και «Jo Jo Rabbit» είναι δύο σπουδαίες στιγμές της καριέρας μου. Αισθάνομαι μεγάλη τιμή για την αναγνώριση της δουλειάς μου από την Ακαδημία, κάτι που δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την υποστήριξη των απίστευτα προικισμένων ηθοποιών και σεναριογράφων / σκηνοθετών με τους οποίους είχα την τύχη να συνεργαστώ" ανέφερε η ηθοποιός.