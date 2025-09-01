Πρεμιέρα για το νέο πρόγραμμα του Real FM - Real.gr

Με σταθερές αξίες, νέες προσθήκες και την αξιοπιστία στη φαρέτρα του, το «αληθινό ραδιόφωνο» δυναμώνει την ένταση και δίνει το σύνθημα για την έναρξη της 18ης χρονιάς λειτουργίας του.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Με σταθερή προσήλωση στις αληθινές ειδήσεις και στο πολυφωνικό ενημερωτικό πρόγραμμά του, ο Real FM 97,8 υποδέχεται εκ νέου τους αγαπημένους συνεργάτες του, καλωσορίζει νέες δυναμικές φωνές και ανεβάζει το volume της αξιόπιστης ενημέρωσης. Μπαίνοντας στη 18η χρονιά λειτουργίας του, ο Real FM 97,8 ενισχύει το ειδησεογραφικό αποτύπωμά του με δελτία ειδήσεων 24 ώρες το 24ωρο και με σφραγίδα του την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση.

Από τη σήμερα 1 Σεπτεμβρίου, το «αληθινό ραδιόφωνο» υψώνει την αυλαία της νέας ραδιοφωνικής σεζόν ανανεωμένο και δυνατό. Με άμεση διαδραστική σχέση με τους ακροατές, ο Real FM επαναφέρει τα δυνατά χαρτιά του σε ραδιοφωνικά ραντεβού που έχουν γίνει… θεσμός και συνθέτει νέα ραδιοφωνικά ντουέτα, κρατώντας το κόκκινο σήμα του «on air» μόνιμα φωτεινό.

Ο Σπύρος Παπαδάκης συνεχίζει να λέει την πρώτη «καλημέρα» στους ακροατές στις 5:00, αλλά φέτος θα έχει δίπλα του τη Στεφανία Κασίμη από τις 6:00, με κέφι και στόχο να μας φτιάχνουν και να μας… οργανώνουν την ημέρα που ξεκινά. Οι δυο τους δίνουν στις 8:00 την πρωινή σκυτάλη στον Ιωσήφ Καλαμαράκη και στην Αμαλία Κάτζου. Μαζί θα συνεχίζουν να σχολιάζουν την επικαιρότητα με χιούμορ και σήμα κατατεθέν τα «επικά» ηχητικά του Ι. Καλαμαράκη.

Σταθερός στο ραντεβού του με τους φανατικούς ακροατές του Real FM, από τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, ο Νίκος Χατζηνικολάου επιστρέφει στη ραδιοφωνική prime time από τις 10:00 έως τις 12:00 (από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη). Με προσωπικό σχόλιο για τα τεκταινόμενα, που αποτελεί σημείο αναφοράς, πλούσιο αποκλειστικό ρεπορτάζ για τα καυτά θέματα της πολιτικής -και όχι μόνο- επικαιρότητας, αλλά και με συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, η εκπομπή του Ν. Χατζηνικολάου θα δίνει για ακόμη μία χρονιά τον τόνο της ενημέρωσης. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής (11:00-12:00) στο στούντιο θα βρίσκεται και ο εκδότης της εφημερίδας «Το Ποντίκι» Αντώνης Δελλατόλας.

Στη ραδιοφωνική οικογένεια του Real FM σταθερή αξία είναι ο Μάνος Νιφλής, ο οποίος φέτος, στις 12:00, θα συναντά στον αέρα του «αληθινού ραδιοφώνου» τον Μπάμπη Παπαδημητρίου, συνθέτοντας ένα νέο αχτύπητο ραδιοφωνικό δίδυμο. Στις 14:00, ακολουθεί καθημερινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον διευθυντή ειδήσεων του σταθμού, Βασίλη Τερζάκη, και την Ελισάβετ Σαλαμάρα στα μικρόφωνα.

Στις 15:00, ο Νίκος Στραβελάκης, ο οποίος μετακομίζει στη μεσημεριανή ζώνη, θα υποδέχεται τη Λουκία Γκάτσου στο νέο ντουέτο του Real FM. Μαζί θα μεταδίδουν όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Και η μάχη της ενημέρωσης συνεχίζεται… Ο Γιώργος Χουδαλάκης εγκαινιάζει την απογευματινή ζώνη και στις 17:00 ενώνει τις δυνάμεις του με τον Γιώργο Παγάνη, βάζοντας τη δική τους σφραγίδα στον οξυδερκή σχολιασμό της επικαιρότητας.

Στις 19:00, οι δυο τους παραδίδουν τη σκυτάλη στον σταθερά ασυμβίβαστο Νίκο Μπογιόπουλο, για τη δική του άχαστη κούρσα στο τερέν της επικαιρότητας. Η νύχτα πέφτει στον Real FM με τον Μάνο Παρδάλη στα μικρόφωνα για πέντε ολόκληρες ώρες, από τις 21:00 έως τις 2:00. Εκεί οι ξενύχτιδες ακροατές που επιθυμούν θα επικοινωνούν τη γνώμη ή την ιστορία τους. Το μουσικό πρόγραμμα συνεχίζεται μέχρι τις 4:00 με τις «Live βραδιές στον Real FM» με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

Ξεκινώντας από την Παρασκευή και έως την Κυριακή, η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Νίκος Ρογκάκος παραμένουν στην πρωινή ζώνη, 10:00 με 12:00, για την πλήρη ενημέρωση των ακροατών. Το Σαββατοκύριακο από τις 7:00 έως τις 10:00 επιστρέφει στο καθιερωμένο ραντεβού της πρωινής ενημέρωσης ο Γιάννης Παπαγιάννης, ενώ από τις 12:00 έως τις 14:00 στα μικρόφωνα αναλαμβάνουν και πάλι δράση ο Δημήτρης Μιχαλέλης και η Κασσιανή Βραχά. Το μεσημέρι στις 14:00 τα σαββατοκυριακάτικα τραπέζια και τις βόλτες αναλαμβάνει να «συνοδεύσει» ο Γιώργος Κολοκοτρώνης, με καλή μουσική και απρόσκοπτη επικοινωνία, ανοίγοντας τις τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές του Real FM.

Κάθε Σάββατο στις 17:00, ξεκινά το μουσικό ταξίδι μέσα από live εκτελέσεις μεγάλων επιτυχιών και αγαπημένων τραγουδιών, που επιμελείται σταθερά ο Γ. Στυλιανάκης. Την ίδια ώρα, στις 17:00, κάθε Κυριακή, το μικρόφωνο του «αληθινού ραδιοφώνου» περνά στα χέρια του Γιώργου Λιάνη, με τις «Κυριακές πολιτισμού» και με μοναδικές αφηγήσεις και αφιερώματα σε καλλιτέχνες. Κάθε Σάββατο και Κυριακή ηχεί το σφύριγμα και αρχίζει το… ματς με το καθιερωμένο «Real sports». Ολοι οι αθλητικοί ρεπόρτερ του Real FM μεταδίδουν τις εξελίξεις από τους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος για τρεις συνεχείς ώρες, από τις 19:00 μέχρι τις 22:00. O Ι. Καλαμαράκης θα παρουσιάζει εκπομπή με μουσικά αφιερώματα κάθε Σάββατο στις 22:00, ενώ την Κυριακή, την ίδια ώρα (στις 22:00), ο Δημήτρης Πέτρου θα παίζει τις καλύτερες μουσικές επιλογές από όλες τις δεκαετίες.

