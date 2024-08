Πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Τζόνι Ντεπ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν

Το δεύτερο σκηνοθετικό εγχείρημα του Τζόνι Ντεπ (Johnny Depp), η ταινία «Modi - Three Days on the Wing of Madness» με πρωταγωνιστές τους Αλ Πατσίνο (Al Pacino) και Στίβεν Γκρέιχαμ (Stephen Graham) θα κάνει πρεμιέρα, εκτός συναγωνισμού, στο φετινό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν.