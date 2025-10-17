«Πρόσωπο με πρόσωπο»: Στο επίκεντρο η τραγωδία των Τεμπών, η παραίτηση Τσίπρα και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Real.gr

Πρόσωπα της Πολιτικής, πρόσωπα της πρώτης γραμμής, από την Οικονομία και την Κοινωνία, πρόσωπα της επικαιρότητας διασταύρωσαν τα ξίφη και τα επιχειρήματά τους στην εκπομπή «Πρόσωπο με πρόσωπο», με τον Νίκο Χατζηνικολάου, το βράδυ της Πέμπτης.

Ο Νίκος Χατζηνικολάου και οι καλεσμένοι του βάζουν στο επίκεντρο της εκπομπής τα πιο σημαντικά θέματα της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ατζέντας.

– Τι αποκαλύπτουν οι καταθέσεις μαρτύρων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ;

– Ποια είναι τα νέα στοιχεία που καίνε για την υπόθεση των Τεμπών;

– Ακρίβεια, μεσάζοντες και κερδοσκοπία. Ποιοι τελικά ανεβάζουν το κόστος;

– Ποια είναι η επόμενη μέρα για τον Αλέξη Τσίπρα;

Δείτε το μέρος Α’

Δείτε το μέρος Β’

Δείτε το μέρος Γ’