Πρώτη ματιά για την ταινία «Madden» με πρωταγωνιστή τον Νίκολας Κέιτζ - Real.gr

Η Amazon Prime Video με αφορμή την αναμέτρηση των Denver Broncos και Kansas City Chiefs στο στάδιο «Arrowhead» παρουσίασε το πρώτο teaser της ταινίας «Madden».

Πρόκειται για το βιογραφικό φιλμ σε σκηνοθεσία του Ντέιβιντ Ο’ Ράσελ (David O. Russell), αφιερωμένο στη ζωή του Τζον Μάντεν (John Madden), του θρυλικού προπονητή του Hall of Fame, κορυφαίου τηλεοπτικού αναλυτή και εμβληματικού προσώπου της ομώνυμης σειράς βιντεοπαιχνιδιών.

H πλατφόρμα έχει προγραμματίσει την πρεμιέρα της ταινίας για την Ημέρα των Ευχαριστιών (Νοέμβριος) του 2026.

Η επιλογή της συγκεκριμένης ημερομηνίας φέρει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς ο Μάντεν και ο επί σειρά ετών συνεργάτης του στο CBS, Πατ Σάμερολ (Pat Summerall), ήταν εκείνοι που μετέτρεψαν τις τηλεοπτικές μεταδόσεις του NFL τη συγκεκριμένη ημέρα, σε αναπόσπαστο κομμάτι της αμερικανικής παράδοσης.