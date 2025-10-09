Quantcast
Ράδιο Αρβύλα: Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τις εκπομπές του Αντώνη Κανάκη - Real.gr
real player

Ράδιο Αρβύλα: Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τις εκπομπές του Αντώνη Κανάκη

14:00, 09/10/2025
Ράδιο Αρβύλα: Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τις εκπομπές του Αντώνη Κανάκη

Ο ΑΝΤ1 εξέδωσε ανακοίνωση για τους «Ράδιο Αρβύλα».

«Οι εκπομπές του Αντώνη Κανάκη και της ομάδας του, που εδώ και τρεις δεκαετίες είναι στην κορυφή, αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της ιστορίας του ANT1 και όχι μόνο, καθώς επιδεικνύουν έναν μοναδικό συνδυασμό, ιδιαίτερα μεγάλης διάρκειας και επιτυχίας» αναφέρεται.

Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1

Ο ΑΝΤ1, με ιδιαίτερη χαρά, ανακοινώνει πως και αυτήν τη σεζόν τα κορυφαία και αγαπημένα τηλεοπτικά προγράμματα «Ράδιο Αρβύλα», «Boomers», «Vinyλιο», θα βρίσκονται αποκλειστικά στη συχνότητά του.

Οι εκπομπές του Αντώνη Κανάκη και της ομάδας του, που εδώ και τρεις δεκαετίες είναι στην κορυφή, αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της ιστορίας του ANT1 και όχι μόνο, καθώς επιδεικνύουν έναν μοναδικό συνδυασμό, ιδιαίτερα μεγάλης διάρκειας και επιτυχίας.

Φέτος, το «Ράδιο Αρβύλα», η σατιρική εκπομπή με την καυστική πολιτική ματιά και λόγο, επιστρέφει για 19η σεζόν.

Οι «Boomers» έρχονται για 3η σεζόν, προσφέροντας μια πιο διασκεδαστική πλευρά της σάτιρας.

Ενώ το «Vinylio», στην 8η πλέον σεζόν του, θα μας ταξιδέψει με τα νοσταλγικά μουσικά και όχι μόνο, αφιερώματά του.

Ο Αντώνης Κανάκης, μαζί με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, αλλά και τους Κωστάκη και «Πασοκτσή», επιστρέφουν όπως πάντα με τη χειμερινή ώρα, έτοιμοι να μας συντροφεύσουν με σάτιρα, άποψη, γέλιο και νοσταλγία, που τόσο τα έχουμε ανάγκη. Υπάρχει, λοιπόν, και αυτή η τηλεόραση και βρίσκεται αποκλειστικά στον ANT1.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα το φετινό Νόμπελ Ειρήνης - Η αντίπαλος του Μαδούρο που μάχεται για τη δημοκρατία

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα το φετινό Νόμπελ Ειρήνης - Η αντίπαλος του Μαδούρο που μάχεται για τη δημοκρατία

12:07 10/10
ΒΙΝΤΕΟ: Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

ΒΙΝΤΕΟ: Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

14:13 10/10
Φοινικούντα: «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου…» - Ο 68χρονος κατέθεσε νέα διαθήκη τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του

Φοινικούντα: «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου…» - Ο 68χρονος κατέθεσε νέα διαθήκη τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του

11:56 10/10
Γεωργιάδης: Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει τώρα η Κοινή μας Γνώμη σε αυτή την συνταρακτική αποκάλυψη;

Γεωργιάδης: Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει τώρα η Κοινή μας Γνώμη σε αυτή την συνταρακτική αποκάλυψη;

13:43 10/10
Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα – Το χρονικό της επίθεσης

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα – Το χρονικό της επίθεσης

13:58 10/10
Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Γεωργιάδης υπαινίχθηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι τρώει»

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Γεωργιάδης υπαινίχθηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι τρώει»

03:15 10/10
Ξεκίνησε η απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα - Τι προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς

Ξεκίνησε η απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα - Τι προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς

11:49 10/10
Τίτλοι τέλους για την Αντιγόνη Κουλουκάκου στη «Γη της Ελιάς» – Το φιλί με τον Πασχάλη Τσαρούχα

Τίτλοι τέλους για την Αντιγόνη Κουλουκάκου στη «Γη της Ελιάς» – Το φιλί με τον Πασχάλη Τσαρούχα

11:15 10/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved