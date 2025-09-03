Radiohead: «Μυστηριώδη» φυλλάδια προαναγγέλλουν περιοδεία - Real.gr

Quantcast
Radiohead: «Μυστηριώδη» φυλλάδια προαναγγέλλουν περιοδεία
22:00, 03/09/2025
Οι Radiohead ενδέχεται να ανακοινώσουν την πρώτη τους περιοδεία μετά από επτά χρόνια, μετά από αναφορές για μυστηριώδη φυλλάδια που εμφανίστηκαν σε αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις.

 

Το συγκρότημα πραγματοποίησε περιοδεία τελευταία φορά το 2018.

Φυλλάδια που φέρεται να βρέθηκαν στη συνοικία Μπάρμπικαν στο Λονδίνο αναφέρουν τις επερχόμενες ημερομηνίες ως 21, 22, 24 και 25 Νοεμβρίου.

Οι θαυμαστές του συγκροτήματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικάζουν ότι επερχόμενη περιοδεία θα μπορούσε επίσης να υποδηλώνει ότι το συγκρότημα πρόκειται να κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ. Σε σχόλιο σε ανάρτηση στο Instagram αναφέρεται: «Δεν κάνουν περιοδεία χωρίς νέο άλμπουμ, οπότε…».

Το πιο πρόσφατο άλμπουμ των Radiohead «A Moon Shaped Pool» κυκλοφόρησε το 2016. Το συγκρότημα δημιουργήθηκε στο Άμπινγκτον στην κομητεία Οξφορντσάιρ της Αγγλίας το 1985 και κυκλοφόρησε το ντεμπούτο τους άλμπουμ Pablo Honey το 1993.

