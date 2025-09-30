REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου σήμερα και το team τoυ Real Life ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

ANT1 22:30

ΣΕΡΡΕΣ

ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Οι «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη, επέστρεψαν με τον 2ο απολαυστικό κύκλο τους. Μαζί τους θα γελάσουμε μέχρι τελικής πτώσεως, θα συγκινηθούμε, λέγοντας ότι «κάτι μπήκε στο μάτι μας», αλλά πάνω απ’ όλα θα θυμηθούμε γιατί αγαπήσαμε τόσο πολύ αυτή την ιστορία. Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Καπουτζίδης και τη σκηνοθεσία ο Σταμάτης Πατρώνης. Πρωταγωνιστούν οι Γιώργος Ζυγούρης, Γιώργος Γάλλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Γιούλη Τσαγκαράκη, Λένα Δροσάκη, Λένα Ουζουνίδου, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, Βασίλης Μίχας, Στρατής Χατζησταματίου, Ειρήνη Βαλατσού, Γιώργος Βουβάκης, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Λουίζα Πυριόχου.

Στο σημερινό διπλό επεισόδιο:

Κι ενώ ο Οδυσσέας θέλει διακριτικότητα στο νέο του καφέ, η θεία Σταματίνα θέλει Pride Parade. Τελικά, το μαγαζί εγκαινιάζεται με μια γιγάντια σημαία, μια ντουντούκα, και μια έκκληση να φέρει ο καθένας όποιον γκέι ξέρει. Και σε όλο αυτό, ο Οδυσσέας αναρωτιέται αν η θεία του τελικά τον στηρίζει ή τον διαπομπεύει από το 1995. Παράλληλα, όλοι προσπαθούν να καταλάβουν αν το μαγαζί είναι γκέι, στρέιτ, ή απλώς… αποτυχημένο.

Η Χρύσα συμμετέχει ως κομπάρσα σε ταινία εποχής και καταφέρνει να κλέψει την παράσταση… από τα πτώματα. Κυριολεκτικά! Ο Οδυσσέας από την άλλη, παλεύει με την άδεια καφετέρια του και τη γεμάτη γκρίνια Νάνσυ, που μόλις ακύρωσε το πρώτο της χορηγικό με ένα «κατά λάθος» βίντεο. Κι ενώ γίνονται όλα αυτά, η θεία Σταματίνα κάνει διάλειμμα από τις παρεμβάσεις, αλλά όλοι εύχονται να ξαναβγεί μπροστά! Αν μη τι άλλο, φέρνει πελατεία.

Δείτε το trailer:

STAR 23:45

ΕΝΑΣ ΟΡΓΙΣΜΕΝΟΣ ΑΝΔΡΑΣ ΕΚΔΙΚΕΙΤΑΙ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΘΡΙΛΕΡ

Η ιστορία ακολουθεί τον Χ, έναν ψυχρό και μυστηριώδη χαρακτήρα που εργάζεται σε μια εταιρεία φορτηγών μεταφοράς χρημάτων και είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων στο Λος Άντζελες κάθε εβδομάδα. Σκηνοθεσία Γκάι Ρίτσι. Πρωταγωνιστούν οι Τζέισον Στέιθαμ, Χολτ Μακ Κάλανι, Τζέφρι Ντόνοβαν, Τζος Χάρτνετ, Σκοτ Ίστγουντ, Έντι Μάρσαν

ΕΡΤ3 01.00

MISS VIOLENCE

ΔΡΑΜΑ

Η εντεκάχρονη Αγγελική πηδά από το μπαλκόνι την ημέρα των γενεθλίων της, με ένα χαμόγελο χαραγμένο στο πρόσωπό της. Και ενώ η αστυνομία και οι κοινωνικές υπηρεσίες προσπαθούν να ανακαλύψουν τα αίτια της αυτοκτονίας, η οικογένεια της Αγγελικής επιμένει πως ήταν ατύχημα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Αβρανάς. Πρωταγωνιστούν οι Θέμης Πάνου, Ρένη Πιττακή, Ελένη Ρουσσινου, Σίσσυ Τουμάση, Καλλιόπη Ζωντανού, Κωνσταντίνος Αθανασιάδης, Χλόη Μπολώτα, Μαρία Σκουλά, Νίκος Χατζόπουλος, Χρήστος Λούλης, Αννα Κουτσαφτίκη κ.α.

COSMOTE CINEMA 1

21.00 Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΤΩΝ ΜΥΣΤΙΚΩΝ

ΘΡΙΛΕΡ

Όταν ανακαλύπτει ότι ο πατέρας της ήταν κάποτε κατάσκοπος, μια νεαρή γυναίκα καταλήγει στο επίκεντρο μιας διεθνούς συνωμοσίας. Μα αν θέλει να βρει τις απαντήσεις που αναζητά, θα πρέπει γρήγορα να αποκτήσει ικανότητες επιβίωσης. Σκηνοθεσία Νιλ Μπέργκερ Πρωταγωνιστούν Φίμπι Ντάινεβορ, Ρις Ίφανς, Κέρστι Μπράιαν.