REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Πέμπτη 2 Οκτωβρίου

ANT1 22:00

«ΘΕΛΤΑ – ΠΑΟΚ»

UEFA EUROPA LEAGUΕ

Ζωντανή μετάδοση

Αγώνας ποδοσφαίρου για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League

STAR 21.00

ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΑΙΝΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

Α΄ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Ένας πιλότος θα βρεθεί στη δίνη μιας εμπόλεμης ζώνης, όταν εξαιτίας μιας τροπικής καταιγίδας αναγκάζεται να προσγειώσει το επιβατηγό αεροσκάφος του σε ένα κατεστραμμένο, αφιλόξενο νησί, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο τρομοκρατών Σκηνοθεσία Ζαν – Φρανσουά Ρισέ. Πρωταγωνιστούν οι Τζέραρντ Μπάτλερ, Μάικ Κόλτερ, Τόνι Γκόλντγουιν, Γιόσον Αν.

ALPHA 24:00

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΈΣ, V

ΠΡΕΜΙEΡΑ

Το πιο ατίθασο μυαλό του life style αποκαλύπτεται στον Σταύρο Θεοδωράκη. Ο Λάκης Γαβαλάς όπως δεν τον έχετε δει και δεν τον έχετε ακούσει ποτέ, στην πρεμιέρα των «Πρωταγωνιστών».

Δείτε το trailer: