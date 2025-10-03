REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Παρασκευή 3 Οκτωβρίου σήμερα και το team τoυ Real Life ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

ANT1 21:00

THE ROADSHOW

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με συνοδοιπόρο τον Διονύση Κυπριώτη, στο 2ο επεισόδιο, μάς ταξιδεύει στην Κύπρο και μας καλεί να ζήσουμε μαζί του ένα «Roadshow» γεμάτο εκπλήξεις, γέλιο, συγκίνηση, χιουμοριστικές στιγμές!

Δείτε το trailer:

ALPHA 21:00

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ

Αισθηματική σειρά

Οι 5 συγκλονιστικές ιστορίες του μυθιστορήματος της Λένας Μαντά που κέντρισαν το ενδιαφέρον του κοινού, ξεδιπλώνονται γεμάτες συναίσθημα αλλά και ανατροπές.

Επεισόδιο 3:

Ο Απόστολος μοιράζεται τα θέματα υγείας του με τον φίλο του Χρήστο, ενώ η Μελισσάνθη παρά την απόμακρη στάση της δέχεται πιο έντονο φλερτ από τον Άγγελο. Η Ιουλία έρχεται αντιμέτωπη ξανά με την επιθετική συμπεριφορά της πεθεράς της, η οποία αυτή τη φορά δεν διστάζει να πιέσει τη σχέση του ζευγαριού ακόμα περισσότερο. Ο Μίμης προσεγγίζει την Ασπασία για να δεχτεί την πρότασή του αλλά εκείνη αμφιταλαντεύεται και φαίνεται να χρειάζεται ώθηση για να κάνει το επόμενο βήμα. Η Πολυξένη εξαιτίας του θάρρους της αλλά και με την συμβολή της Μάρθας κερδίζει δοκιμαστικά μια θέση στον θίασο. Η σχέση της Μαγδαληνής με τον Οδυσσέα απασχολεί τις οικογένειές τους και ιδιαίτερα τον πατέρα του Οδυσσέα, τον ισχυρό βασιλιά του λιμανιού του Πειραιά, Ιάκωβο Σκλαβοδήμο. Σκηνοθεσία Αντώνης Αγγελόπουλος. Πρωταγωνιστούν οι Κώστας Αποστολάκης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Έβελυν Ασουάντ, Ασημένια Βουλιώτη, Στεφανία Γουλιώτη Παύλος Ευαγγελόπουλος, Θάνος Λέκκας, Ιωάννα Μαυρέα, Νάνσυ Μπούκλη, Ευγενία Ξυγκόρου, Αναστασία Παντούση, Αλέξανδρος Σταύρου κ.α.

COSMOTE CINEMA 1

21.00 ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΠΟΥΡΓΙΤΙ

ΘΡΙΛΕΡ

Μια Ρωσίδα μπαλαρίνα τερματίζει την καριέρα της έπειτα από έναν σοβαρό τραυματισμό. Αντιμέτωπη πλέον με ένα αβέβαιο μέλλον, θα αναγκαστεί να περάσει από σκληρή εκπαίδευση για να γίνει πράκτορας μιας μυστικής υπηρεσίας πληροφοριών. Σκηνοθεσία Φράνσις Λόρενς. Πρωταγωνιστούν οι Τζένιφερ Λόρενς, Τζόελ Έτζερτον, Ματίας Σένερτς.