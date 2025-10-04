REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Σάββατο 4 Οκτωβρίου σήμερα και το team τoυ Real Life ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές σας προτείνει:

COSMOTE CINEMA 21:00

ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΚΟΛΠΟ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΚΟΜΑ

ΚΩΜΩΔΙΑ

Α΄ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Σε μια προσπάθεια να ξεφύγουν από την αστυνομία, ένας γιος και ο πατέρας του βρίσκουν καταφύγιο σε μια θερινή κατασκήνωση για νέους με αναπηρία. Αμέσως ξεκινούν οι μπελάδες… αλλά και μια εμπειρία ζωής που θα τους μεταμορφώσει! Σκηνοθεσία Αρτούς. Πρωταγωνιστούν οι Αρτούς, Κλοβίς Κορνιγιάκ, Αλίς Μπελαϊντί.

STAR 21.00

Ο ΜΙΚΡΟΠΟΔΑΡΟΣ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Ο Μίγκο, ένα νεαρό και έξυπνο Γέτι, ανακαλύπτει κάτι που πίστευε πως δεν υπήρχε – έναν άνθρωπο! Τα νέα για τον «Μικροπόδαρο» μετατρέπουν τον Μίγκο, από τη μια στιγμή στην άλλη, στο πρόσωπο της ημέρας, του φέρνουν δόξα αλλά και μια ευκαιρία να κερδίσει το κορίτσι των ονείρων του. Μια ζωηρή περιπέτεια για τη φιλία, το κουράγιο και τη χαρά της ανακάλυψης. Σκηνοθεσία Κάρεϊ Κέρκπατρικ, Τζέισον Ρέιζινγκ.

ΕΡΤ2 SPORT 14:00

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Το Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γυναικών συνεχίζεται το Σαββατοκύριακο με δυνατές αναμετρήσεις για την 3η αγωνιστική. Ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Δημοτικό Γήπεδο Παναρκαδικού.