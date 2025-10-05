REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Κυριακή 5 Οκτωβρίου σήμερα και το team τoυ Real Life ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές σας προτείνει:

ANT1

14:45 FORMULA 1

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

GRAND PRIX – ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

Οι λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις ελεύθερες και τις κατατακτήριες δοκιμές των μονοθέσιων, που θα προετοιμάσουν το έδαφος για την τελική σειρά εκκίνησης, καθορίζοντας τη θέση κάθε οδηγού στο grid.

STAR 21.00

ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ

ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Ο Χάρης κι η Μαρίνα είναι ένα νεαρό ζευγάρι, που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Όταν η Μαρίνα ενημερώνεται ότι μία μακρινή της θεία, την ύπαρξη της οποίας αγνοούσε, έφυγε από τη ζωή και της κληροδότησε ένα παλιό αρχοντικό στην Κηφισιά, μετακομίζουν στο αρχοντικό με τον Χάρη, αλλά σύντομα θα διαπιστώσουν ότι… δεν είναι μόνοι σε αυτό. Το αρχοντικό είναι στοιχειωμένο, και κατοικείται από εννέα θεότρελα φαντάσματα, από κάθε εποχή και στροφή της ιστορίας, αρχαίας και σύγχρονης, τα οποία ενοικούν σε αυτό διά μέσου των αιώνων, ενώ και το υπόγειό του περιλαμβάνει εκπλήξεις. Σκηνοθεσία Αμαλία Γιαννίκου. Πρωταγωνιστούν οι Ορφέας Αυγουστίδης, Έλλη Τρίγγου, Ναταλία Τσαλίκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Θοδωρής Σκυφτούλης, Άρης Τρουπάκης, Χάρης Φλέουρας, Άλκης Μπακογιάννης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Νίκος Γιαλελής, Στέλιος Ιακωβίδης.

COSMOTE CINEMA 1 21:00

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΣΑ

ΘΡΙΛΕΡ

Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Όταν κατά τη διάρκεια μιας αποστολής εκατοντάδες μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας ένας δύτης εγκλωβίζεται στη μέση του πουθενά, τα μέλη της ομάδας του αγωνίζονται να τον σώσουν… Η ταινία βασίζεται σε αληθινή ιστορία. Σκηνοθεσία Άλεξ Πάρκινσον. Πρωταγωνιστούν οι Γούντι Χάρελσον, Σίμου Λίου, Φιν Κόουλ.