REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Δευτέρα 6 Οκτωβρίου σήμερα και το team τoυ Real Life ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές σας προτείνει:

ANT1 24.00

THE 2NIGHT SHOW

ΠΡΕΜΙΕΡΑ

Late night show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου

10os κύκλος

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα υποδεχτεί και φέτος στο πλατό του «The 2Νight Show» ξεχωριστούς καλεσμένους και με ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, χιουμοριστικά βίντεο, παιχνίδια και μουσική θα κάνει ξανά τα βράδια μας μοναδικά απολαυστικά.

MEGA 21.00

«HOTΕΛ ΕΛVIRA»

ΠΡΕΜΙΕΡΑ

Το MEGA φέρνει το καλοκαίρι πίσω στις οθόνες μας με μια κωμωδία γεμάτη ανατροπές, χιούμορ και φυσικά έρωτα. Το «HOTΕΛ ΕΛVIRA» ανοίγει τις πόρτες του και στο κέντρο της ιστορίας βρίσκεται η Ελβίρα (Ελίζα Σκολίδη), αποφασισμένη να ζωντανέψει το όνειρο του πατέρα της μέσα από το παλιό οικογενειακό ξενοδοχείο, και ο γοητευτικός Χάρι (Μιχάλης Λεβεντογιάννης), που κινείται διαρκώς μεταξύ συμμαχίας και προδοσίας.

ΕΡΤ1 21.45

ΤΟ ΠΑΙΔΙ (ΝΕΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ)

Μαύρη κοινωνική κωμωδία

Αθήνα, 2025. Μια πρώην πρωταθλήτρια του τάε κβον ντο, μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό, καταλήγει να εργάζεται ως γυμνάστρια του Ντιμίτρι (Βασίλης Μπούτσικος), ενός νέου στο φάσμα του αυτισμού, μοναχογιού μιας οικογένειας Ρώσου μεγιστάνα, στην έπαυλή τους, στα βόρεια προάστια. Όταν ένα βράδυ η οικογένεια δέχεται επίθεση, η Άρτεμις (Ντένια Στασινοπούλου) καταφέρνει να εξουδετερώσει τους εισβολείς και να σώσει τον Ντιμίτρι, ενώ οι γονείς του απαγάγονται.

ALPHA 20.00

ΝΑ Μ’ ΑΓΑΠΑΣ

ΠΡΕΜΙΕΡΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Από τη Θεσσαλονίκη του χθες μέχρι το Ναύπλιο του σήμερα, μια συγκινητική διαδρομή ξεκινά. Θεσσαλονίκη 1998: Η Ζωή (Στεφανή Καπετανίδη) γεννά κι εγκαταλείπει τα δίδυμα παιδιά της, αφήνοντας πίσω μια ζωή γεμάτη μυστικά και σιωπές. Ναύπλιο 2025: Τα παιδιά, ο Λευτέρης (Κώστας Νικούλι) και η Φωτεινή (Ειρήνη Αγγελοπούλου), τη βρίσκουν και είναι αποφασισμένα να μάθουν την αλήθεια και να διεκδικήσουν ό,τι τους ανήκει. Τώρα, 27 χρόνια μετά, η Ζωή είναι παντρεμένη με τον πλούσιο μεγαλοεπιχειρηματία Θεόφιλο Καλλιγά (Στάθης Σταμουλακάτος), ο οποίος έχει ένα παιδί από τον πρώτο του γάμο, τον Ορφέα (Μιχαήλ Ταμπακάκης). Μαζί αποκτούν άλλα δύο παιδιά, τον Χάρη (Αλέξανδρος Πιεχόβιακ) και την Εβίτα (Μαρίλια Μητρούση), και ζουν μια φαινομενικά ευτυχισμένη ζωή στην έπαυλή τους. Η Σοφία (Ελισάβετ Μουτάφη), μια γυναίκα που την είχαν «ξεχάσει», έρχεται να σταθεί απέναντι σε εκείνους που την πλήγωσαν και της έκλεψαν ό,τι της ανήκει.

COSMOTE SPORT 4HD 21.00

ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ-ΝΑΠΟΛΙ,

LEGA BASKET SERIE A,

1η Αγωνιστική

Απευθείας μετάδοση

Το Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Ιταλίας είναι το κορυφαίο επαγγελματικό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης στην Ιταλία