REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Πέμπτη 9 Οκτωβρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

ΑΝΤ1 24.00

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΠΡΕΜΙΕΡΑ

Παρουσιάζει ο Νίκος Χατζηνικολάου

Απόψε στην πρεμιέρα, ο Νίκος Χατζηνικολάου και οι καλεσμένοι του βάζουν στο επίκεντρο της εκπομπής τις πολιτικές εξελίξεις, τα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ακρίβεια που πλήττει τα νοικοκυριά.

Ερωτήματα που καίνε, απαντήσεις που δεν χωρούν καθυστέρηση.

Ποιες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό φέρνει η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα;

Ποιοι κρύβονται, τελικά, πίσω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Πότε θα ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη; Ποιοι θα λογοδοτήσουν για την τραγωδία;

Μέχρι πότε η ακρίβεια θα γονατίζει τα ελληνικά νοικοκυριά;

Στο στούντιο, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, η βουλευτής Β1 Βορείου Τομέα Αθηνών ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Μιλένα Αποστολάκη, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος.

Στην εκπομπή παρεμβαίνουν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Συγγενείς θυμάτων από τα Τέμπη, δημοσιογράφοι και απλοί πολίτες παίρνουν θέση.

STAR 21.00

FIRST DATES

ΠΡΕΜΙΕΡΑ

Το First Dates επιστρέφει στην οθόνη του Star με νέα επεισόδια! Το διάσημο τηλεοπτικό εστιατόριο, που έχει κερδίσει το κοινό σε 19 χώρες παγκοσμίως, ανοίγει ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα. Ανανεωμένο και γεμάτο νέες ευκαιρίες για αγάπη, το First Dates έρχεται για να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

ALPHA 21.45

ΣΚΩΤΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ

Ο Alpha δίπλα στην Εθνική για τα προκριματικά του Μουντιάλ! Δυο βήματα καθοριστικά, αρχής γενομένης από το πρώτο ματς στη Γλασκώβη κόντρα στην Σκωτία. Επτά μήνες έχουν περάσει από την επική νίκη με 0-3, που ανέβασε την Εθνική μας στην ελίτ του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου στο Nations League. Με οδηγό το συγκεκριμένο παιχνίδι, η γαλανόλευκη θέλει να «αλώσει» και πάλι την πρωτεύουσα της Σκωτίας και να φύγει νικήτρια με τους τρεις βαθμούς να προστίθενται στη συγκομιδή της.

COSMOTE CINEMA1 21.00

Ο ΝΟΝΟΣ ΤΟΥ Μ. ΠΟΥΖΟ, ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΙΚΛ ΚΟΡΛΕΟΝΕ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚO ΘΡIΛΕΡ (1990)

Ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος Φράνσις Φορντ Κόπολα παρουσιάζει μια καινούρια εκδοχή της προτεινόμενης για επτά Όσκαρ ταινίας ‘Ο Νονός 3’, η οποία αποτελεί κατά τα λεγόμενά του ‘πιο κατάλληλο επίλογο’ της επικής τριλογίας.