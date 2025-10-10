REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

ANT1 22.30

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΕΜΙΕΡΑ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» γράφουν την Τελευταία Πράξη και οι ήρωες γίνονται πιο αδίστακτοι από ποτέ. Γιατί σε αυτή την ιστορία το χειρότερο δεν ήταν το ψέμα, ούτε η προδοσία. Ήταν η βεβαιότητα εκείνου που πρόδωσε ότι νίκησε. Αλλά έκανε λάθος. Και τώρα, η εκδίκηση επιστρέφει διπλή.

Επεισόδιο 64

Η Μάγια, πληγωμένη και σοκαρισμένη από τις εξελίξεις, φεύγει από το σπίτι και βρίσκει καταφύγιο στην οικογένεια της. Ο Άγης κλονίζεται και καταλαβαίνει ότι πληρώνει την ίδια παγίδα που πήγε να στήσει στη Μαρίνα. Παράλληλα, η Βάνα, που ξέρει όλη την αλήθεια, αποκρύπτει πολλές λεπτομέρειες από τον Μάρκο προκειμένου να κατευνάσει την πιθανή οργή του για τον Άγη. Θέλοντας να βοηθήσει τη Μαρίνα, η Κλέλια παίρνει πρωτοβουλία και μιλάει στον Χρήστο με απόλυτη ειλικρίνεια. Η επιμονή του Χρήστου να παραιτηθεί από τον Όμιλο Γερολυμάτου βρίσκει τον Μάρκο εντελώς αντίθετο και τον κάνει να επιμένει να κρατήσει τον Χρήστο στην υπηρεσία του. Η Χρύσα δέχεται επίσκεψη από τον Άγη που της ζητά το λόγο για τη συμπεριφορά της. Η Χρύσα κρατά αξιοπρεπή στάση, αλλά η συμπεριφορά του Άγη θα τη φέρει αντιμέτωπη με μια δυσάρεστη έκπληξη. Το ίδιο, όμως, θα συμβεί και με τον Διονύση, ο οποίος θα συνειδητοποιήσει κάτι που φοβόταν από καιρό…

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ 19.00

Προκριματικά Euro K21

Οι ποδοσφαιρικές ομάδες Γερμανία U21 και Ελλάδα U21 έχουν παίξει 4 αγώνες από το 2011. Ανάμεσα σε αυτούς, η Γερμανία U21 κέρδισε 3 αγώνες και αναδείχθηκαν σε 1 ισοπαλίες.

COSMOTE CINEMA 1

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΣΑ 23.10

Όταν κατά τη διάρκεια μιας αποστολής εκατοντάδες μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας ένας δύτης εγκλωβίζεται στη μέση του πουθενά, τα μέλη της ομάδας του αγωνίζονται να τον σώσουν… Η ταινία βασίζεται σε αληθινή ιστορία. (89′)

Ηθοποιοί:

Γούντι Χάρελσον, Σίμου Λίου, Φιν Κόουλ

Σκηνοθεσία:

Άλεξ Πάρκινσον