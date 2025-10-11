REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Σάββατο 11 Οκτωβρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

COSMOTE CINEMA 1 21.00

HE LOVES ME NOT

ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΚΟΜΕΝΤΙ

Α΄ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Μια επίδοξη ηθοποιός συμμετέχει σε ένα ριάλιτι γνωριμιών και χρησιμοποιεί ένα μυστικό ελιξίριο για να κερδίσει την καρδιά του πρωταγωνιστή. Όταν η απάτη της αποκαλύπτεται, μια απρόσμενη ευκαιρία να ερωτευτεί αληθινά παρουσιάζεται. (97′)

Ηθοποιοί:

Ριάνον Φις, Τόρι Γουέμπ, Ναόμι Σεκέιρα

Σκηνοθεσία:

Ταμ Σένσμπερι

STAR 21.00

ΤΡΑΓΟΥΔΑ! 2

ΠΑΙΔΙΚΗ – ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΜΕΝΗ

Προκειμένου να εξασφαλίσει πως το νέο του σόου θα ανέβει στο πιο περιζήτητο και λαμπερό θέατρο, το λατρεμένο κοάλα, Μπάστερ Μουν, υπόσχεται στον ιδιοκτήτη του θεάτρου, τον γκάνγκστερ Τζίμι Κρίσταλ, πως έχει εξασφαλίσει στη μουσική του παράσταση τη συμμετοχή ενός ροκ θρύλου, του Κλέι.