REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Δευτέρα 13 Οκτωβρίου σήμερα και το team τoυ Real Life ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές σας προτείνει:

ΑΝΤ1 24.00

«THE 2NIGHT SHOW»

ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Απόψε, καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The2Night Show» είναι ο Γιάννης Αντετοκουνμπο, ο οποίος δίνει μία αποκλειστική προσωπική συνέντευξη για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση! Ο μοναδικός Γιάννης ανοίγει την καρδιά του στον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Μιλάει για τα παιδικά του χρόνια στην Ελλάδα, για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η οικογένειά του, λόγω της μεταναστευτικής τους κατάστασης και της οικονομικής ανέχειας, αλλά και για το πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε στη ζωή του η πίστη του στον Θεό. Στη συνέχεια, αναφέρεται με αγάπη, σεβασμό και συγκίνηση στη γνωριμία και τη σχέση του με τη γυναίκα του, Μαράια. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μιλάει και για την επαγγελματική του πορεία στην Αμερική, για το πώς ξεκίνησε να παίζει στο ΝΒΑ και πώς τελικά κατάφερε να πετύχει, ξεκινώντας από το μηδέν. Αναφέρεται και στη στήριξη που είχε από τον μάνατζέρ του, ο οποίος είναι στο πλευρό του από τα 15 του χρόνια, βοηθώντας όχι μόνο τον ίδιο, αλλά και την οικογένειά του. Τέλος, αποκαλύπτει τα μελλοντικά του σχέδια με τους Milwaukee Bucks και εκφράζει τη μεγάλη του επιθυμία να επιστρέψει στην Ελλάδα.

ΕΡΤ1 21.45

ΤΟ ΠΑΙΔΙ

ΜΑΥΡΗ ΚΩΜΩΔΙΑ

Η Άρτεμις, πρώην πρωταθλήτρια του taekwondo, αναγκάζεται να γίνει προστάτιδα του Ντιμίτρι, ενός παιδιού στο φάσμα του αυτισμού και γιο Ρώσου μεγιστάνα, όταν η οικογένειά του δέχεται βίαιη επίθεση. Με τους γονείς του απαχθέντες και την αστυνομία απρόθυμη να βοηθήσει, τον παίρνει μαζί της και καταφεύγει στο απομονωμένο χωριό του πατέρα της. Εκεί όμως τους περιμένει ένα άλλο μυστήριο: η ανεξήγητη εξαφάνιση του δημάρχου και οι ύποπτοι, καχύποπτοι κάτοικοι. Σκηνοθεσία Στέφανος Μπλάτσος. Πρωταγωνιστούν οι Βασίλης Μπούτσικος, Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Αλέξανδρος Λογοθέτης, Ντένια Στασινοπούλου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου

Στο σημερινό επεισόδιο:

Η Άρτεμις, αφού εξουδετερώνει τον μπράβο της Ιρίνας, αποφασίζει μαζί με τους υπόλοιπους να τον κρατήσουν αιχμάλωτο μέχρι να βρουν μια λύση. Ο Πέτρος επιλέγει λάθος στιγμή για να την επισκεφτεί.

COSMOTE CINEMA 1 23.00

ΚΑΚΕΣ ΙΔΕΕΣ

ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Οι «Κακές Ιδέες» είναι η νέα, ανατρεπτική κωμική σειρά σε σενάριο Διονύση Ατζαράκη και Θωμά Ζάμπρα, με σκηνοθεσία από τον Διονύση Ατζαράκη.

Η ιστορία ακολουθεί τον Αλέξη, έναν υπάλληλο γραφείου που, λόγω οικογενειακής οφειλής, βρίσκεται αντιμέτωπος με τη μαφία και σχεδιάζει μια ληστεία που… φυσικά, πάει εντελώς στραβά! Πρωταγωνιστούν οι Διονύσης Ατζαράκης, Θανάσης Αλευράς, Μαίρη Συνατσάκη, Θωμάς Ζάμπρας, Γιάννης Μποσταντζόγλου, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου