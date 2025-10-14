REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Τρίτη 14 Οκτωβρίου σήμερα και το team τoυ Real Life ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

ANT1 22:30

ΣΕΡΡΕΣ

ΝΕΟ – ΔΙΠΛΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Οι «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη, επέστρεψαν για να γράψουν τον 2ο κύκλο τους. Μαζί τους θα γελάσουμε μέχρι τελικής πτώσεως, θα συγκινηθούμε, λέγοντας ότι «κάτι μπήκε στο μάτι μας», αλλά πάνω απ’ όλα θα θυμηθούμε γιατί αγαπήσαμε τόσο πολύ αυτή την ιστορία.

Στα σημερινά επεισόδια:

Επεισόδιο 7

Ο Οδυσσέας και ο Λευτέρης οργανώνουν δείπνο με τον Άγγελο. Μάλλον πιο σωστά, οργανώνουν ένα δείπνο με την απόρριψη. Κι ενώ ο Οδυσσέας προσπαθεί να δείξει χαλαρόςκαι cool – δηλαδή, να μην λιποθυμήσει από την αγωνία- ο Λευτέρης ανεβάζει επίπεδο στις γνώσεις ΛΟΑΤΚΙ+ ορολογίας, ενώ η θεία Σταματίνα λείπει και όλοι ανησυχούν. Ένα δείπνογεμάτο βλέμματα, σπόντες και πιάτα που δεν σώζουν την κατάσταση. Ένα επεισόδιο για το πώς να χάσεις τον άντρα των ονείρων σου, χωρίς να χάσεις το χιούμορ σου. Στον ρόλο του Θανάση, ο Απόστολος Γκλέτσος

Επεισόδιο 8

Ένα παιδικό όνειρο από τα 60s στοιχειώνει τον Λευτέρη, την ώρα που η Χρύσα καλείται να παντρευτεί… για χάρη της ομάδας! Με τις Σέρρες να κινούνται σε ρυθμούς τελικού κυπέλλου και τον έρωτα να αντιμετωπίζεται ως εργαλείο στρατηγικής, η Χρύσα αναρωτιέται αν ο Στάθης είναι το ταίρι της ή απλώς άλλος ένας τίτλος στο βιογραφικό της. Ο Οδυσσέας, από την άλλη, ψάχνει τον λόγο που οι καρδιές δεν χτυπούν ποτέ ταυτόχρονα. Ένα επεισόδιο για τα για τα «ναι» που λέμε από υποχρέωση και τα «όχι» που δυσκολευόμαστε να ξεστομίσουμε. Στον ρόλο της γιατρού, η Νατάσα Εξηνταβελώνη

ALPHA

22:30 PORTO LEONE: ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΦΑΝΑΡΙΑ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΠΟΧΗΣ

Ο κόσμος της Τρούμπας κι η αστική τάξη της εποχής της δεκαετίας του΄60, δύο κόσμοι διαφορετικοί κι αντίθετοι, της νύχτας και της ημέρας, έρχονται κοντά αλλά… πόσο θα κρατήσει αυτή η «αγαστή» συνύπαρξη; Το σενάριο της σειράς υπογράφει ο Γιώργος Κρητικός και τη σκηνοθεσία οι Γιώργος Κορδέλλας, Βασίλης Τσελεμέγκος και Μάριος Καραμάνης.

Στο σημερινό επεισόδιο

Ο Ηλίας Καπετανάκος, νιώθoντας ότι τον αντιμετωπίζουν σαν ηττημένο, κανονίζει με την Ρίτα να συναντηθεί με κάποιον, που θα τον βοηθήσει να πάρει εκδίκηση για τον γιο του. Η Ντόρα ανοίγει τα μάτια του καπετάν – Μανώλη, που έχει μείνει μπερδεμένος μετά από τη συνάντηση του με την Λένα και η Βούλα γνωρίζει τυχαία έναν άντρα, που θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη ζωή της. Λίγο αργότερα, ο Γιάμαρης κάνει έρευνα, για να μάθει αν η μυστηριώδης γυναίκα έφυγε με το υπερωκεάνιο. Η Γαλήνη κοιτάζει με υποψία τον Χρόνη Θαλασσίτη, έναν άντρα, που φέρνει στο σπίτι ο Βούλγαρης. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η Λένα από το δωμάτιο της, δεν έχει την παραμικρή ιδέα για το τι της κανονίζουν οι γονείς της. Πρωταγωνιστούν οι Βασίλης Μπισμπίκης (Σπύρος Γιάμαρης), Κλέλια Ρένεση (Γαλήνη Βούλγαρη), Μαρίνα Ασλάνογλου (Αλεξάνδρα Καπετανάκου), Αντώνης Καρυστινός (Κωνσταντίνος Βούλγαρης), Αλέκος Συσσοβίτης (Ηλίας Καπετανάκος), Μαριάννα Πολυχρονίδη (Ρίτα Ζαφείρη), Ιζαμπέλλα Φούλοπ (Άντζελα Δρόσου) κ.α.

COSMOTE CINEMA 2 22.00

ANOTHER END

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ

Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Από τότε που έχασε την αγάπη της ζωής του, ο Σαλ ζει μόνο με αναμνήσεις. Το ‘Ένα άλλο τέλος’, μια νέα τεχνολογία που μεταφέρει τη συνείδηση ενός νεκρού σε ένα ζωντανό σώμα, φαίνεται να είναι η λύση για να απαλύνει τον πόνο του. Σκηνοθεσία Πιέρο Μεσίνα. Πρωταγωνιστούν οι Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ, Ρενάτε Ρέινσβε, Μπερενίς Μπεζό.