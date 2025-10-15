REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου σήμερα και το team τoυ Real Life ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

ΕΡΤ1 23.45

ΑΓΑΠΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΑΜΠΛΟ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ

Η άνοδος και η πτώση του μεγαλύτερου βαρόνου ναρκωτικών στον κόσμο, Πάμπλο Εσκομπάρ, μέσα από τα μάτια της ερωμένης του και διάσημης δημοσιογράφου Βιρχίνια Βαγιέχο. Η ταινία καταγράφει την «ηγεμονία» του καρτέλ του Εσκομπάρ στην Κολομβία, σε μια περίοδο βίας και τρομοκρατίας που χώρισε τη χώρα στα δύο και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων. Η ταινία είναι βασισμένη στα απομνημονεύματα της Βαγιέχο με τίτλο «Loving Pablo, Hating Escobar». Σκηνοθεσία Φερνάντο Λεόν ντε Αρανόα. Πρωταγωνιστούν οι Χαβιέρ Μπαρδέμ, Πενέλοπε Κρουζ, Πίτερ Σκάρσγκαρντ, Τζούλιετ Ρεστρέπο.

COSMOTE CINEMA 1

21:00

O ΕΞΟΡΚΙΣΜΟΣ

ΤΑΙΝΙΑ ΤΡΟΜΟΥ

Ένας ηθοποιός με προβλήματα αρχίζει να εκδηλώνει αλλόκοτη συμπεριφορά στα γυρίσματα μιας ταινίας τρόμου. Η αποξενωμένη κόρη του αναρωτιέται αν έχει επιστρέψει στις παλιές του εξαρτήσεις… ή αν συμβαίνει κάτι πιο σκοτεινό. Σκηνοθεσία Τζόσουα Τζον Μίλερ. Πρωταγωνιστούν οι Ράσελ Κρόου, Σαμ Γουόρθινγκτον, Ράιαν Σίμπκινς.

ΑLPHA 22.30

ΝΑ ΜΕ ΛΕΣ ΜΑΜΑ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Έχοντας σαν όχημα το πολύ καυτό θέμα της παιδικής κακοποίησης, η σειρά λέει τη συγκλονιστική ιστορία μιας γυναίκας που ανταποκρίνεται στις σιωπηλές κραυγές για βοήθεια ενός κακοποιημένου κοριτσιού και ταυτόχρονα εστιάζει στο συγκινητικό θέμα των σχέσεων μητέρας-κόρης. Όμως, παρά το βάρος της συγκεκριμένης θεματικής, ο πυρήνας αυτής της καθηλωτικής δραματικής σειράς είναι η «αγάπη». Σκηνοθεσία Αντώνης Αγγελόπουλος. Πρωταγωνιστούν οι Μαρία Κίτσου, Φιλαρέτη Κομνηνού, Ελένη Κοκκίδου, Ιβάν Σβιτάιλο.

Στο σημερινό επεισόδιο:

Όταν η Χρύσα ακούει την Ιωάννα στο τηλέφωνο, αντιλαμβάνεται ότι είναι με την Ξένια. Παρά τις έντονες αντιρρήσεις του Τόλη, αποφασίζει να τις εντοπίσει. Ξεκινάει ψάχνοντας στον υγροβιότοπο και, όταν μαθαίνει ότι η Ξένια λείπει, πηγαίνει στην αστυνομία και τους λέει για το τηλεφώνημα.