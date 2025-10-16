REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου σήμερα και το team τoυ Real Life ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

ANT1 24:00

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ

Παρουσιάζει ο Νίκος Χατζηνικολάου

Πρόσωπα της Πολιτικής, πρόσωπα της πρώτης γραμμής, από την Οικονομία και την Κοινωνία, πρόσωπα της επικαιρότητας διασταυρώνουν τα ξίφη και τα επιχειρήματά τους.Συνεντεύξεις, συζητήσεις και πολιτικές αντιπαραθέσεις, που κάνουν αίσθηση και δίνουν στον πολίτη τη σφαιρική εικόνα όλων των εξελίξεων.

Τι αποκαλύπτουν οι καταθέσεις μαρτύρων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Ποια είναι τα νέα στοιχεία που καίνε για την υπόθεση των Τεμπών;

Ακρίβεια, μεσάζοντες και κερδοσκοπία. Ποιοι τελικά ανεβάζουν το κόστος;

Ποια είναι η επόμενη μέρα για τον Αλέξη Τσίπρα;

COSMOTE CINEMA 1 23:00

ΒΡΕΧΕΙ ΑΝΤΡΕΣ

ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΚΟΜΕΝΤΙ

Λίγο πριν κλείσει τα 50, η Ιρίς φαίνεται να τα έχει όλα: έναν υπέροχο σύζυγο, δυο φανταστικά παιδιά και μια επιτυχημένη καριέρα. Μα συνειδητοποιεί ότι κάτι σημαντικό λείπει από τη ζωή της: το σεξ! Μήπως ήρθε η ώρα να βρει εραστή; Σκηνοθεσία Καρολίν Βινιάλ. Πρωταγωνιστούν οι Λορ Καλαμί, Βενσάν Ελμπάζ, Σουζάν Ντε Μπεκ.

STAR 22:40

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΘΡΙΛΕΡ

Α΄ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Ένας άνδρας, ενώ πηγαίνει τα δυο παιδιά του στο σχολείο, δέχεται ένα τηλεφώνημα από έναν μυστηριώδη άγνωστο, ο οποίος τον ενημερώνει ότι το αυτοκίνητο είναι παγιδευμένο με βόμβα. Και κάπως έτσι ένας αγώνας επιβίωσης ξεκινά… Σκηνοθεσία Νίμροντ Αντάλ. Πρωταγωνιστούν οι Λίαμ Νίσον, Νόμα Ντουμεζγουένι, Λίλι Άσπελ