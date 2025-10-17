REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου σήμερα και το team τoυ Real Life ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

COSMOTE CINEMA1 21:00

Η ΕΥΝΟΟYΜΕΝΗ

TAINIA EΠΟΧΗΣ

Αρχές 18ου αιώνα. Η φιλάσθενη βασίλισσα Άννα κυβερνά τη Βρετανία με τη βοήθεια της στενής φίλης και συμβούλου της Λαίδης Σάρα. Ώσπου μια νέα υπηρέτρια καταφθάνει στην Αυλή και διαταράσσει τις ισορροπίες… Η ταινία κέρδισε Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της Ολίβια Κόλμαν. Σκηνοθεσία Γιώργος Λάνθιμος. Πρωταγωνιστούν οι Ολίβια Κόλμαν, Ρέιτσελ Βάις, Έμα Στόουν.

MEGA 23.20

ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ

ΠΡΕΜΙΕΡΑ

ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

Για 31η συνεχόμενη σεζόν, η Αγγελική Νικολούλη και η έμπειρη ομάδα της ρίχνουν φως σε ανεξιχνίαστα εγκλήματα, μυστηριώδεις εξαφανίσεις και πολύκροτες υποθέσεις, με την επιμονή και τη συνέπεια που τους χαρακτηρίζουν. Το «Φως στο Τούνελ», με αποκαλύψεις που καθόρισαν εξελίξεις και έρευνες που άνοιξαν νέους δρόμους, έχει αποδείξει όλα αυτά τα 30 χρόνια, ότι καμία υπόθεση δεν είναι χαμένη, κανένα στοιχείο δεν είναι ασήμαντο, κανένα ερώτημα δεν μένει αναπάντητο. Σύμμαχος πάντα το τηλεοπτικό κοινό που, με την ενεργή συμμετοχή του, προσφέρει πληροφορίες, μαρτυρίες και κρίσιμα στοιχεία που οδηγούν στην αποκάλυψη της αλήθειας και τη δικαίωση.

ΣΚΑΙ 23.00

ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΦΑΝΗ

ΠΡΕΜΙΕΡΑ

Μια εκπομπή που δεν παίρνει τον εαυτό της στα σοβαρά! Ο μοναδικός Φάνης Λαμπρόπουλος έρχεται για να αλλάξει της νύχτες μας με μία νέα πρόταση, τη late night εκπομπή που μας βάζει στην «Αγκαλιά του Φάνη». Ο δημοφιλής κωμικός, παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός, με αστείρευτο χιούμορ και αγαπησιάρικη διάθεση, υποδέχεται σε κάθε εκπομπή δύο ξεχωριστούς καλεσμένους.