REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Σάββατο 18 Οκτωβρίου σήμερα και το team τoυ Real Life ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

ΕΡΤ1 22:00

#ΠΑΡΕΑ

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ

ΠΡΕΜΙΕΡΑ

Αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα. Προσκεκλημένοι του Γιώργου Κουβαρά οι συνθέτες Χρήστος Νικολόπουλος και Κώστας Καλδάρας, γιός του Απόστολου, οι ερμηνευτές Σ. Διονυσίου, Β. Λέκκας, Κ. Τριανταφυλλίδης, Σ. Παπάζογλου, Ζ. Παπαδοπούλου, ο ηθοποιός Κ. Σαββιδάκης και οι δημοσιογράφοι Λ. Νταϊφά και Κ. Μπαλαχούτης.

STAR 21.00

Ο ΡΟΝ ΧΑΛΑΣΕ

TAINIA KINOYMENΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Η ταινία αφηγείται την ιστορία του Μπάρνεϊ, ενός κοινωνικά απροσάρμοστου γυμνασιόπαιδου και του Ρον, του υπερσύγχρονου ψηφιακού ρομπότ του.

ΜEGA 23.10

ΜΑΖΙ ΤΑ ΦΑΓΑΜΕ

ΚΩΜΩΔΙΑ

Ένας έντιμος και ευσυνείδητος δημόσιος υπάλληλος γίνεται υποχείριο της καπάτσας συζύγου του, η οποία -με το αζημίωτο πάντα- τον πείθει να επιλέγει τους προμηθευτές που της υποδεικνύουν οι προϊστάμενοι της δημόσιας υπηρεσίας. Σκηνοθεσία Στράτος Μαρκίδης. Πρωταγωνιστούν οι Αντώνης Καφετζόπουλος, Κώστας Ευριπιώτης, Μπέσυ Μάλφα κ.α.