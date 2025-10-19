REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Κυριακή 19 Οκτωβρίου σήμερα και το team τoυ Real Life ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

ΑLPHA 21.40

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 3

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

Ο μυστικός πράκτορας Ίθαν Χαντ επιστρέφει στην ενεργό δράση… Αυτή τη φορά, καλείται να αντιμετωπίσει έναν επικίνδυνο, σαδιστή έμπορο όπλων, ο οποίος απειλεί τη ζωή του ίδιου και της αγαπημένης του. Σκηνοθεσία Τζέι Τζέι Έιμπραμς. Πρωταγωνιστούν οι Τομ Κρουζ, Φίλιπ Σέιμορ Χόφμαν, Βινγκ Ρέιμς.

ΑΝΤ1 21.00

IQ 160

ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΠΡΕΜΙΕΡΑ

Η Σμαράγδα Καρύδη, ως Πηνελόπη Μουρίκη και ο Νίκος Κουρής, ως Αργύρης Καλατζής, μπλέκουν σε νέες παραβάσεις, νέες περιπέτειες, νέες ανεξιχνίαστες υποθέσεις, νέες επικίνδυνες αποστολές, νέες έρευνες, νέες παρεξηγήσεις, νέες εξηγήσεις, νέες γνωριμίες, νέες εξομολογήσεις! H Πηνελόπη δεν ξέρει ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού που περιμένει, αλλά προσπαθεί να φανεί άνετη. Ο Γιώργος, όμως, υποψιάζεται ότι είναι έγκυος. Η Πηνελόπη το αρνείται και αφοσιώνεται σε μια υπόθεση δολοφονίας. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Πανταζούδης. Πρωταγωνιστούν οι Σμαράγδα Καρύδη, Νίκος Κουρής, Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, Ηλίας Μουλάς, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Ελίζα Σκολίδη, Άννα Λουιζίδη.

COSMOTE CINEMA 1 21.00

LOCKED

ΘΡΙΛΕΡ

Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Ένας νεαρός κλέφτης κάνει διάρρηξη σε ένα πολυτελέστατο αυτοκίνητο, μα διαπιστώνει ότι έχει παγιδευτεί μέσα του. Πολύ σύντομα, ανακαλύπτει ότι ο ιδιοκτήτης του οχήματος είναι ένας άνθρωπος με δική του θεωρία περί δικαιοσύνης Σκηνοθεσία Ντέιβιντ Γιαροβέσκι. Πρωταγωνιστούν οι Μπιλ Σκάρσγκαρντ, Άντονι Χόπκινς, Άσλεϊ Κάρτραϊτ κ.α.