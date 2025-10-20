REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

OPEN

«ΩΡΑ ΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ», 14:15

με τον Θανάση Πάτρα

Το πιο ανέμελο και φωτεινό διάλειμμα της ημέρας!

(Πρεμιέρα)

Η νέα εκπομπή του OPEN κάνει πρεμιέρα και ο Θανάσης Πάτρας μαζί με τον Γιώργο Κρικοριάν και την Άννα Ζηρδέλη έρχονται με το πλατύ τους χαμόγελο για να ζωντανέψουν τα μεσημέρια μας και να μας παρασύρουν στον δικό τους όμορφο, ανέμελο και φωτεινό κόσμο.

ΑΝΤ1

“THE 2NIGHT SHOW”, 24:00

10ος Κύκλος

Το «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου έχει γενέθλια και κλείνει τα 10 του χρόνια! Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα υποδεχτεί και φέτος στο πλατό του «The 2Νight Show» ξεχωριστούς καλεσμένους και με ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, χιουμοριστικά βίντεο, παιχνίδια και μουσική θα κάνει ξανά τα βράδια μας μοναδικά απολαυστικά.

ALPHA

«Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΙΛΕΩΣΗΣ» 23:45

Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Σκηνοθεσία: Ναντίν Κρόκερ

Σενάριο: Μάικλ Φάρις Σμιθ

Ηθοποιοί: Μελ Γκίμπσον, Γκάρετ Χέντλαντ, Γουίλα Φιτζέραλντ

Μετά από την επταετή του φυλάκιση για φόνο, ο Ράσελ πιστεύει ότι έχει εξοφλήσει το χρέος του απέναντι στην κοινωνία, αλλά τα αδέλφια του νεαρού άντρα που δολοφονήθηκε δεν έχουν την ίδια άποψη. Περιμένουν τη στιγμή που θα αποφυλακιστεί, διψασμένοι για αίμα και εκδίκηση. Λίγο πιο κάτω, στον αυτοκινητόδρομο προς τη Λουϊζιάνα, η Μέιμπεν και η μικρή της κόρη κάνουν οτοστόπ με όλα τους τα υπάρχοντα σε μία σακούλα σκουπιδιών. Απεγνωσμένες και εξαντλημένες, ξοδεύουν το τελευταίο τους δολάριο σε ένα μοτέλ. Αλλά λίγο πριν το ξημέρωμα, η Μέιμπεν τρέχει στο σκοτάδι με ένα πιστόλι στο χέρι. Ο σερίφης είναι νεκρός, ξαπλωμένος στο έδαφος με τους προβολείς του περιπολικού του να τον λούζουν στο φως. Όταν ο Ράσελ καταφθάνει στο σημείο, τα μάτια του νόμου δεν μπορούν παρά να στραφούν σε εκείνον…