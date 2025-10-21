REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Τρίτη 21 Οκτωβρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

ΑΝΤ1

«ΣΕΡΡΕΣ», 22:30

ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Οι «Σέρρες» φτάνουν σιγά-σιγά στο τέλος τους, αλλά –όπως κάθε ωραία ιστορία– κρατούν τις πιο δυνατές στιγμές για το φινάλε.

Επεισόδιο

Η Νάνσυ επιστρέφει στις Σέρρες με άδεια χέρια και ακόμα πιο άδεια τσέπη. Η οικογένεια μαζεύεται για να τη «στηρίξει», αλλά καταλήγει να αποδομεί κάθε της πρόταση. Με ένα σπίτι 300 τετραγωνικών, μια καριέρα που κατέρρευσε και μια αποθήκη γεμάτη κινέζικα «ιταλικά» ρούχα, η Νάνσυ προσπαθεί να ξανασταθεί στα πόδια της, ή τουλάχιστον να βρει πού θα κοιμηθεί το βράδυ. Ένα επεισόδιο γεμάτο αλήθειες, υπερβολές και την κλασική διαπίστωση: η οικογένεια είναι πάντα εκεί για σένα, αλλά και λίγο… απέναντι από σένα.

COSMOTE CINEMA 2, 22:00

«ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ»

Αισθηματική, Δραματική, Δραματικό Θρίλερ, Εποχής

Σκηνοθεσία: Jason Reitman

Πρωταγωνιστούν οι: Kate Winslet, Josh Brolin

1987, τελευταίο σαββατοκύριακο του Καλοκαιριού. Η διαζευγμένη και απογοητευμένη Αντέλ ψωνίζει ρούχα μαζί με τον 13χρονο γιο της, Χένρι, όταν πλησιάζεται από έναν πελώριο και γεμάτο αίματα άντρα. Της ζητάει να τον πάρουν με το αυτοκίνητο τους και πέρα κάθε λογικής, αυτή τον βάζει στο αμάξι. Καθώς η αστυνομία αναζητά τον άντρα, που έχει μόλις αποδράσει από φυλακή, μητέρα και γιος μαθαίνουν την ιστορία από τη δική του πλευρά. Οι επιλογές τους, δε, γίνονται ολοένα και πιο περιορισμένες.

ΕΡΤ1 23:45

«Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ»

Αστυνομική, Γκανγκστερική, Δραματικό Θρίλερ, Εποχής, Θρίλερ, Νουάρ

Νέα Υόρκη, 1974. Ο 50χρονος Κρις Πιερζίνσκι μόλις αποφυλακίστηκε λόγω καλής συμπεριφοράς, έχοντας εκτίσει αρκετά χρόνια για μαφιόζικη δολοφονία. Έξω από τη φυλακή τον περιμένει ο αδελφός του, Φρανκ, ένας αστυνομικός με λαμπρό μέλλον. Τα δύο αδέλφια πάντα ήταν διαφορετικά, αλλά ο πατέρας τους παραδόξως έδειχνε μεγαλύτερη συμπάθεια στον Κρις. Ο Φρανκ, ελπίζοντας ότι ο αδελφός του έχει αλλάξει, μοιράζεται το σπίτι του μαζί του, του βρίσκει δουλειά και τον βοηθάει να έρθει και πάλι κοντά με τα παιδιά του και την πρώην του σύζυγο, Μόνικα. Αλλά το παρελθόν του Κρις δεν έχει πει την τελευταία του λέξη, και η στροφή του ξανά προς το έγκλημα είναι αναπόφευκτη.

Σκηνοθεσία: Guillaume Canet

Πρωταγωνιστούν: Clive Owen, Marion Cotillard

Η 3η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League έρχεται το διήμερο 21-22/10 στην COSMOTE TV. Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στη Βαρκελώνη για να βρεθεί αντιμέτωπος με την πρωταθλήτρια Ισπανίας, Μπαρτσελόνα (21/10, 19.45, COSMOTE SPORT 2HD & 4K). Από το πρόγραμμα το διημέρου ξεχωρίζει, επίσης, η «μάχη» ανάμεσα στην Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα και στην Ατλέτικο Μαδρίτης του Ντιέγκο Σιμεόνε (21/10, 22.00, COSMOTE SPORT 4HD & START), καθώς και η «επανάληψη» του τελικού του 2017 μεταξύ Ρεάλ Μαδρίτης και Γιουβέντους (22/10, 22.00, COSMOTE SPORT 2HD & 4Κ). Τον παλμό της ποδοσφαιρικής δράσης θα μεταφέρει η δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών COSMOTE SPORT, μέσα από πλούσια ρεπορτάζ και ειδικές εκπομπές.