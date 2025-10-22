REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

MEGA 22:00
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ
UEFA CHAMPIONS LEAGUE
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
Η Ρεάλ, μετά την επιβλητική νίκη της με 5-0 απέναντι στην Κάιρατ Αλμάτι, στοχεύει να διατηρήσει την καλή πορεία της στη διοργάνωση, ενώ η Γιουβέντους επιδιώκει να επανακάμψει μετά την ισοπαλία με τη Βιγιαρεάλ.
ΕΡΤ3 19:30
«ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»
ΝΕΑ ΕΚΠΟΜΠΗ – ΠΡΕΜΙΕΡΑ
Εκπομπή που δίνει βήμα σε όλους όσοι αντιμετωπίζουν τη ζωή με θάρρος και ελπίδα. Φωτίζει προσωπικές ιστορίες, συλλογικές προσπάθειες και δράσεις που αποδεικνύουν ότι η αναπηρία δεν είναι εμπόδιο αλλά κινητήριος δύναμη και προτείνει λύσεις για μια κοινωνία χωρίς εμπόδια, χωρίς αποκλεισμούς.
LIVE COSMOTE SPORT 3HD
22:00
ΆΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ
UEFA Champions League, League Phase,
3η Αγωνιστική
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ