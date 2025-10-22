REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Quantcast
08:00, 22/10/2025
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

MEGA 22:00

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Η Ρεάλ, μετά την επιβλητική νίκη της με 5-0 απέναντι στην Κάιρατ Αλμάτι, στοχεύει να διατηρήσει την καλή πορεία της στη διοργάνωση, ενώ η Γιουβέντους επιδιώκει να επανακάμψει μετά την ισοπαλία με τη Βιγιαρεάλ.

ΕΡΤ3 19:30

«ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» 

ΝΕΑ ΕΚΠΟΜΠΗ – ΠΡΕΜΙΕΡΑ 

Εκπομπή που δίνει βήμα σε όλους όσοι αντιμετωπίζουν τη ζωή με θάρρος και ελπίδα. Φωτίζει προσωπικές ιστορίες, συλλογικές προσπάθειες και δράσεις που αποδεικνύουν ότι η αναπηρία δεν είναι εμπόδιο αλλά κινητήριος δύναμη και προτείνει λύσεις για μια κοινωνία χωρίς εμπόδια, χωρίς αποκλεισμούς.

LIVE COSMOTE SPORT 3HD 

22:00 

ΆΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ

UEFA Champions League, League Phase, 

3η Αγωνιστική 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

