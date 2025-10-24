REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

OPEN 00:30

«ΒΑΘΙΑ ΑΓΡΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ»

ΔΡΑΣΗΣ, ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

Εντοπίζοντας στον εγκέφαλο των καρχαριών την ουσία που ενεργοποιεί νεκρά εγκεφαλικά κύτταρα και που θα βοηθήσει στη θεραπεία της νόσου του Αλτσχάιμερ, μια επιστήμονας πειραματίζεται με τα κήτη. Όμως, τα πειραματόζωα αποκτούν μείζονα νοημοσύνη και επιτίθενται στο προσωπικό του υποθαλάσσιου εργαστηρίου ερευνών.

Σκηνοθεσία: Renny Harlin

Κύριοι Ρόλοι: Saffron Burrows, Thomas Jane, Samuel L. Jackson

COSMOTE SPORT 3 22:00

ΠΡΕΣΤΟΝ-ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ,

SKY BET EFL CHAMPIONSHIP,

12Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

COSMOTE CINEMA 1

21.00

«ΥΠΗΡEΤΡΙΕΣ»

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ

Αμερικανικός Νότος, 1962, τρεις γυναίκες. Η 22χρονη Σκίτερ επιστρέφει από το κολέγιο, αλλά το δίπλωμα δεν λέει πολλά στην μητέρα της, που προτιμά να την δει με δαχτυλίδι γάμου. Αυτό που ανησυχεί την Σκίτερ είναι πως, επιστρέφοντας, δεν βρίσκει την γυναίκα που την μεγάλωσε, την υπηρέτρια Κονσταντίν, και κανείς δεν της λέει το πού πήγε. Η Έιμπελιν είναι μια έγχρωμη υπηρέτρια, μια σοφή και ηγεμονική φιγούρα, που μεγαλώνει το 17χρονο λευκό κορίτσι της. Το πραγματικό της παιδί έχει χαθεί κι έχει αφοσιωθεί στο κορίτσι, παρόλο που ξέρει πως κάποια στιγμή η διαφορά χρώματος θα ραγίσει τις καρδιές τους. Η Μίνι είναι η καλύτερη φίλη της Έιμπελιν, μια κοντή κι εύσωμη μαγείρισσα. Παρότι στην κουζίνα δεν την πιάνει κανείς, η γλώσσα της την κάνει να χάνει τις δουλειές που βρίσκει. Και οι τρεις αυτές διαφορετικές γυναίκες θα έρθουν πολύ κοντά για ένα μυστικό σχέδιο που θα τις βάλει σε μεγάλο ρίσκο, πάντα σε σχέση με την εποχή και την περιοχή που ζούνε.

Σκηνοθεσία: Tate Taylor

Κύριοι Ρόλοι: Viola Davis, Emma Stone