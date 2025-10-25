REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Σάββατο 25 Οκτωβρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

STAR 21.00

«ΟΙ ΚΡΟΥΝΤΣ 2: ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»

ΚΙΝΟΎΜΕΝΑ ΣΧΈΔΙΑ, ΚΩΜΩΔΊΑ

Κι εκεί που ένιωθαν άρχοντες στον τόπο τους, οι Κρουντς θα έρθουν αντιμέτωποι με μια τελείως διαφορετική οικογένεια, τους Μπέτερμανς, η οποία δείχνει να είναι ανώτερη σε όλα. Αποτέλεσμα αυτού είναι να ξεσπάσει ανάμεσά τους ένας ανελέητος ανταγωνισμός.

Σκηνοθεσία: Joel Crawford

Κύριοι Ρόλοι: Nicolas Cage, Emma Stone, Ryan Reynolds … Guy (φωνή)

ALPHA 22.00

«ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΝΑΤΑΣΑ»

ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ, ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ

Έτος 1965. Η Νατάσσα Αρσένη επισκέπτεται το Νταχάου, το μέρος όπου τη βρήκαν οι Αμερικανοί στο τέλος του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου. Επιστρέφει στην Ελλάδα και κατά τη διαδρομή του τρένου αναθυμάμαι. Πριν αρχίσει ο ελληνο-ιταλικός πόλεμος γνωρίζεται με τον Ορέστη. Με την εισβολή των Γερμανών, ο Ορέστης που είναι αξιωματικός του ελληνικού στρατού φεύγει στη Μέση Ανατολή. Εκείνη τον ακολουθεί και επιστρέφει μαζί του στην κατεχόμενη Ελλάδα για μια αποστολή. Συλλαμβάνεται, περνάει από ανάκριση και βασανίζεται για να καταδικαστεί τελικά σε εκτέλεση.

Σκηνοθεσία: Νίκος Φώσκολος

Κύριοι Ρόλοι: Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Παπαμιχαήλ

COSMOTE SPORT 1HD

20:00

ΟΦΗ-ΑΤΡΌΜΗΤΟΣ,

STOIXIMAN SUPER LEAGUE,

8Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ