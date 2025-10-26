REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Κυριακή 26 Οκτωβρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

COSMOTE SPORT 1HD

21:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΕΚ,

STOIXIMAN SUPER LEAGUE,

8Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ LIVE

STAR 23.45

«ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 1943»

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ, ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΔΡΑΜΑ

Η Καρολάιν Μάρτιν, δικηγόρος και εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης εναντίον της ελληνικής αξίωσης για πολεμικές αποζημιώσεις για την περίοδο της ναζιστικής κατοχής, επισκέπτεται την Ελλάδα και συναντά τον Νικόλα Ανδρέου, έναν από τους τελευταίους εν ζωή επιζήσαντες της Σφαγής των Καλαβρύτων του 1943. Όσο ο Νικόλας εξιστορεί τα γεγονότα του παρελθόντος, οι δυο τους θα αντιπαρατεθούν με τις προσωπικές τους προκαταλήψεις και πεποιθήσεις σε μια επίπονη αναμέτρηση που θα τους φέρει πιο κοντά. Το καθαρτήριο αυτό ταξίδι μέσα από ένα σκοτεινό κεφάλαιο της ιστορίας θα καταλήξει στην αναγνώριση μιας αμοιβαίας ανάγκης: την αναζήτηση της ελπίδας.

Σκηνοθεσία: Νικόλας Δημητρόπουλος

Κύριοι Ρόλοι: Max von Sydow, Astrid Roos, Δανάη Σκιάδη, Νικόλας Παπαγιάννης

OPEN 20.00

«Ο ΤΣΑΡΛΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ»

ΚΩΜΩΔΙΑ, ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ

Ο Γουίλι Γουόνκα είναι ένας εκκεντρικός σοκολατοποιός με ένα ευφάνταστο εργαστήριο γλυκών, στο οποίο δεν έχει καταφέρει να εισχωρήσει κανένας για 15 χρόνια. Μην έχοντας κοντινούς συγγενείς, αποφασίζει να διεξάγει έναν διαγωνισμό για να βρεθεί ο διάδοχος που θα αναλάβει τη θρυλική αυτοκρατορία του. Πέντε τυχερά παιδιά κερδίζουν τα χρυσά εισιτήρια για μια ξενάγηση στο παραμυθένιο εργαστήριο. Ένα από αυτά είναι κι ο Τσάρλι, ένα παιδί από φτωχή οικογένεια που πραγματοποιεί το όνειρό του. Μαγεμένος από τους λαχταριστούς χώρους που αντικρίζει, ο Τσάρλι εισχωρεί στον φανταστικό κόσμο του Γουόνκα.

Σκηνοθεσία: Tim Burton

Κύριοι Ρόλοι: Johnny Depp

COSMOTE SPORT 1HD

17:30

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR,

STOIXIMAN SUPER LEAGUE,

8Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ LIVE

ALPHA 00.30

«ΤΟ ΑΛΟΓΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ»

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ, ΕΠΟΣ

Η ιστορία του Άλμπερτ και του αγαπημένου του αλόγου, Τζόι, μας οδηγεί σε μια φάρμα λίγο πριν ξεσπάσει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ο Τζόι πωλείται στο βρετανικό ιππικό από τον πατέρα του Άλμπερτ κι από εκεί βρίσκεται στις πρώτες γραμμές του μετώπου. Με έναν μαγικό τρόπο, ο Τζόι επηρεάζει τις ζωές των ανθρώπων που συναντά, ενώ ο Άλμπερτ μην μπορώντας να ξεχάσει τον φίλο του, εγκαταλείπει το σπίτι του και κατατάσσεται στον στρατό, προκειμένου να τον ξαναβρεί.

Σκηνοθεσία: Steven Spielberg

Κύριοι Ρόλοι: Jeremy, Tom Hiddleston