REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Τρίτη 28 Οκτωβρίου σήμερα

ΕΡΤ 1 21.15

ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

Την 27η Οκτωβρίου 1940, η Άννα γιορτάζει με τον αρραβωνιαστικό της Δημήτρη, τους γονείς και συγγενείς της στην Καστοριά. Την επόμενη μέρα θα κηρυχτεί ο πόλεμος και ο Δημήτρης, ο αδελφός της Γιώργος και ο πατέρας της θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή. Σκηνοθεσία Ντίνος Δημόπουλος. Πρωταγωνιστούν οι Τζένη Καρέζη, Κώστας Καζάκος, Άγγελος Αντωνόπουλος.

ALPHA 23.50

ΑΛΥΓΙΣΤΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

Στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου, ο Ολυμπιονίκης Λούις Ζαμπερίνι επιβιώνει από την πτώση του αεροσκάφους του στον Ειρηνικό και περνά 47 ημέρες πάνω σε μια σχεδία, προτού συλληφθεί από τους Ιάπωνες και σταλεί σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Σκηνοθεσία Αντζελίνα Τζολί. Πρωταγωνιστούν οι Τζακ Ο’Κόνελ, Γκάρετ Χέντλαντ, Μιγιαβί κ.α.

ΑΝΤ1 22.30

ΣΕΡΡΕΣ

ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Κάπως έτσι, φτάσαμε στο τέλος. Και τώρα; Τι μένει, άραγε, από αυτή τη διαδρομή; Αυτό που μένει είναι η βεβαιότητα ότι όλοι αξίζουμε να ζήσουμε σε έναν κόσμο που δεν ψάχνει το τέλειο, σε έναν κόσμο που αρκεί να μπορεί να γελάει, να συγκινείται, να αποδέχεται, να συγχωρεί και να αγαπάει… Σκηνοθεσία Σταμάτης Πατρώνης. Πρωταγωνιστούν οι Γιώργος Ζυγούρης, Γιώργος Γάλλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Γιούλη Τσαγκαράκη, Λένα Δροσάκη, Λένα Ουζουνίδου, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, Βασίλης Μίχας, Στρατής Χατζησταματίου, Ειρήνη Βαλατσού, Γιώργος Βουβάκης, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Λουίζα Πυριόχου, κ.α.

Στο σημερινό – τελευταίο επεισόδιο:

Ο Άγγελος φεύγει, ο Οδυσσέας μένει. Μόνος στο καφέ, μόνος και στο κρεβάτι. Με μια ερωτική εξομολόγηση που δεν κατάφερε να σταματήσει την αποχώρηση, αλλά τουλάχιστον ειπώθηκε. Και όσο η Χρύσα στέκεται στο πλευρό του με τον μοναδικό της τρόπο, ο Λευτέρης είναι πιο περήφανος από ποτέ για τον γιο του και όσα έχει καταφέρει. Και αν και η θεία Σταματίνα είναι πιο ήσυχη από ποτέ, με τον τρόπο της αποδεικνύει για άλλη μια φορά πως οι θείες, μπορεί να μην ξέρουν τι λένε, αλλά πάντα είναι εκεί όταν χρειάζεσαι έναν παράλογο άνθρωπο να σε ταρακουνήσει. Το καλοκαίρι μπορεί να φεύγει, αλλά η αγάπη πάντα βρίσκει τον τρόπο να μένει.

Δείτε το trailer: https://www.youtube.com/watch?v=8eXqiYSOBeU

COSMOTE CINEMA 2 21.00

Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ ΡΑΙΑΝ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

Στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου, μια αμερικανική διμοιρία αναζητά στην κατεχόμενη Γαλλία έναν νεαρό στρατιώτη, του οποίου τα τρία αδέλφια σκοτώθηκαν ήδη σε μάχες, με σκοπό να τον στείλει σπίτι ασφαλή… Η ταινία κέρδισε 5 Όσκαρ. Σκηνοθεσία Στίβεν Σπίλμπεργκ. Πρωταγωνιστούν οι Τομ Χανκς, Ματ Ντέιμον, Έντουαρντ Μπερνς κ.α.

COSMOTE CINEMA 3 22.00

ΟΥΖΕΡΙ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

Θεσσαλονίκη, 1942. Στην υπό γερμανική κατοχή πόλη, ο χριστιανός Γιώργος και η Εβραία Εστρέα είναι ερωτευμένοι. Η απαγορευμένη από το απάνθρωπο ολοκληρωτικό καθεστώς αγάπη τους βρίσκει καταφύγιο στο ιστορικό Ουζερί Τσιτσάνης. Συμπαραγωγή: COSMOTE TV. Σκηνοθεσία Μανούσος Μανουσάκης. Πρωταγωνιστούν οι Ανδρέας Κωνσταντίνου, Βασιλική Τρουφάκου, Γιάννης Στάνκογλου κ.α.