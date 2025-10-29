REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου σήμερα και το team τoυ Real Life ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

ΕΡΤ 1 23.00

ΤΟ ΠΑΙΔΙ

ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Η Άρτεμις ετοιμάζεται για τον πρώτο εκτός έδρας αγώνα της ομάδας, ενώ οι υπόλοιποι απολαμβάνουν τα καινούργια κινητά που τους χάρισε ο Γερμανός. Σκηνοθεσία Στέφανος Μπλάτσος. Πρωταγωνιστούν οι Βασίλης Μπούτσικος, Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Αλέξανδρος Λογοθέτης, Ντένια Στασινοπούλου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου κ.α.

OPEN 21.00

Η ΚΡΥΦΗ ΖΩΗ ΤΟΥ MANGLEHORN

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

Ο Manglehorn ζει σε μία μικρή πόλη και εργάζεται ως κλειδαράς. Δεν έχει ξεπεράσει ακόμα το γεγονός ότι η γυναίκα της ζωής του τον εγκατέλειψε εδώ και πολλά χρόνια. Όταν όμως κάνει μία καινούρια φίλη, θα βρει το κουράγιο να ξαναρχίσει να ζει. Σκηνοθεσία Ντέιβιντ Γκόρντον Γκριν. Πρωταγωνιστούν οι Αλ Πατσίνο, Χόλι Χάντερ, Άρμονι Κορίν κ.α.

MEGA 21.00

ΑΛ ΤΣΑΝΤΊΡΙ ΝΟΥΖ

ΣΑΤΙΡΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ

ΠΡΕΜΙΕΡΑ

Το «Τσαντίρι» επιστρέφει για δεύτερη σεζόν με στόχο να προσφέρει το καθιερωμένο δίωρο γέλιου, αλλά και προβληματισμού στους τηλεθεατές. Στην πρώτη «καλησπέρα» της σεζόν, ο Λάκης Λαζόπουλος θα έχει μαζί του στη σκηνή τη Δήμητρα Γαλάνη και την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οι δύο σπουδαίες ερμηνεύτριες αναλαμβάνουν να δώσουν ρυθμό και μελωδία στην πρεμιέρα του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ».

STAR 22.50

ROCKY IV

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

Ο Απόλο Κριντ, πρώην πρωταθλητής της πυγμαχίας και στενός φίλος του Ρόκι, αφήνει την τελευταία του πνοή στο ρινγκ από τις γροθιές του Ντράγκο. Είναι η στιγμή που ο Ρόκι θα ορκιστεί εκδίκηση και θα αποφασίσει να αναμετρηθεί με τον Ρώσο πυγμάχο. Σκηνοθεσία Σιλβέστερ Σταλόνε. Πρωταγωνιστούν οι Σιλβέστερ Σταλόνε, Τάλια Σάιρ, Καρλ Γουέδερς, Μπριγκίτε Νίλσεν, Ντολφ Λούντγκρεν κ.α.

COSMOTE CINEMA 1 23.05

DESCENDENT

Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ΤΑΙΝΙΑ ΤΡΟΜΟΥ

Halloween Horrors. Ένας σχολικός φύλακας στοιχειώνεται από αλλόκοτα οράματα μετά την εμφάνιση ενός αινιγματικού φωτός στον ουρανό. Καθώς πλησιάζει η γέννηση του παιδιού του, παλεύει με τους δαίμονές του προτού η εμμονή τον ‘καταπιεί’ ολοκληρωτικά. Σκηνοθεσία Πίτερ Σιλέλα. Πρωταγωνιστούν οι Σάρα Μπόλτζερ, Ρος Μάρκαντ, Σαρλίν Αμόια κ.α.