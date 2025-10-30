REAL TV: Αξίζει να δείτε  - Real.gr

Πέμπτη 30 Οκτωβρίου σήμερα και το team τoυ Real Life ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

ΑΝΤ1 24.00

ΕΝΩΠΙΟΣ ΕΝΩΠΙΩ

TALK SHOW

ΠΡΕΜΙΕΡΑ

Συναντήσεις με πρόσωπα της επικαιρότητας, καλεσμένοι που ξεχωρίζουν για τη σπουδαία τους διαδρομή, συνεντεύξεις με αποκαλύψεις που θα συζητηθούν. Το «Ενώπιος Ενωπίω», που πρωταγωνιστεί στη μικρή οθόνη για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, επιστρέφει με καλεσμένο τον Αχιλλέα Μπέο. Ο ανατρεπτικός Δήμαρχος Βόλου αφηγείται την πολυτάραχη ζωή του. Η Αμερική, τα δύο διαζύγια, η ενασχόλησή του με τον χώρο της νύχτας, η επιστροφή στην Ελλάδα και το πάθος του για το ποδόσφαιρο. Πώς κατάφερε να εκλεγεί τρεις φορές Δήμαρχος Βόλου; Τι λέει για τις δημόσιες τοποθετήσεις του, που προκαλούν πλήθος αντιδράσεων;

OPEN 21.00

ΝΑΙ ΣΕ ΌΛΑ

ΚΩΜΩΔΙΑ

Ο Καρλ Άλεν αισθάνεται πως έχει ‘κολλήσει’, πως δεν έχει μέλλον… Μέχρι τη μέρα που μαθαίνει για ένα πρόγραμμα αυτοβοήθειας το οποίο βασίζεται στην εξής απλή ιδέα: λέγε ναι σε όλα και σε όλους! Σκηνοθεσία Πέιτον Ριντ. Πρωταγωνιστούν οι Τζιμ Κάρεϊ, Ζόι Ντεσανέλ, Μπράντλεϊ Κούπερ, Τέρενς Σταμπ, Μόλι Σιμς, Μπρεντ Μπρίσκο κ.α.

STAR 22.30

ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ

ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Καθώς τα χρήματα λιγοστεύουν, ο Χάρης και η Μαρίνα αποφασίζουν να παραχωρήσουν το σπίτι σε ένα κινηματογραφικό συνεργείο, που γυρίζει ένα δράμα εποχής. Τα φαντάσματα παρακολουθούν και αγανακτούν με τις ιστορικές ανακρίβειες της σειράς. Σκηνοθεσία Αμαλία Γιαννίκου. Πρωταγωνιστούν οι Ορφέας Αυγουστίδης, Έλλη Τρίγγου, Ναταλία Τσαλίκη κ.α.

COSMOTE CINEMA 1 21.00

ΜΑΛΔΙΒΕΣ

Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

Ένας δάσκαλος μουσικής που ζει σε μια απομονωμένη ορεινή περιοχή ονειρεύεται μια ηλιόλουστη καθημερινότητα δίπλα στη θάλασσα. Όταν ο σκύλος του χάνεται, ένας αλλόκοτος κόσμος εισβάλλει στη ζωή του, φέρνοντας ανατρεπτικά βιώματα. Συμπαραγωγή: COSMOTE TV. Σκηνοθεσία Ντάνιελ Μπόλντα. Πρωταγωνιστούν οι Μπάμπης Μακρίδης, Ανδρέας Μαριάνος, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος κ.α.

COSMOTE CINEMA 2 22.00

BLUEBERRY

ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ

Ο σερίφης Μπλούμπερι πασχίζει να διατηρήσει την τάξη και την εύθραυστη ηρεμία μεταξύ Ινδιάνων και λευκών. Μα όταν μια ομάδα αντρών φτάνει στην πόλη αναζητώντας έναν θησαυρό, δεν έχει άλλη επιλογή από το να ετοιμαστεί για πόλεμο. Σκηνοθεσία Ζαν Κούνεν. Πρωταγωνιστούν οι Βενσάν Κασέλ, Τζουλιέτ Λούις, Μάικλ Μάντσεν κ.α.