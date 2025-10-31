REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου σήμερα και το team τoυ Real Life ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

ΑΝΤ1 23.00

Η ΠΑΡΙΖΙΑΝΑ

ΚΩΜΩΔΙΑ

Μια φτωχιά μοδίστρα που έχει ανοίξει οίκο μόδας στο Κολωνάκι παριστάνοντας την Παριζιάνα, και δύο τρελάρες φίλοι της, μεταβαίνουν στη Μύκονο για μια φωτογράφηση μόδας. Σκηνοθεσία Γιάννης Δαλιανίδης. Πρωταγωνιστούν οι Ρένα Βλαχοπούλου, Χρόνης Εξαρχάκος, Βαγγέλης Σειληνός κ.α.

OPEN 22.00

ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΘΡΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

Ο Ρόμπερτ Νέβιλ είναι ο μόνος επιζών μιας ολοκληρωτικής καταστροφής καθώς οι άνθρωποι έχουν μολυνθεί από ένα θανατηφόρο ιό. Ο Νέβιλ πιστεύει ότι η βάση για το αντίδοτο κρύβεται στο δικό του αμόλυντο αίμα. Σκηνοθεσία Φράνσις Λόρενς. Πρωταγωνιστούν οι Γουίλ Σμιθ, Άλις Μπράγκα, Τσάρλι Τάχαν κ.α.

ALPHA 22.00

Ο ΓΙΑΤΡΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΠΡΕΜΙΕΡΑ

Ο Ανδρέας, μετά από την τεράστια προσπάθεια που έκανε, είναι ξανά διευθυντής της Παθολογικής. Το σύστημα λειτουργίας όμως του τμήματος δε βρίσκει σύμφωνη τη νέα διοικήτρια της ‘Μέριμνας’, η οποία έχει έρθει αποφασισμένη για αλλαγές. Σκηνοθεσία Ανδρέας Μορφονιός. Πρωταγωνιστούν οι Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Βασιλική Τρουφάκου, Παναγιώτης Εξαρχέας κ.α.

COSMOTE CINEMA 1 23.15

STING

Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ΤΑΙΝΙΑ ΤΡΟΜΟΥ

Ένα δωδεκάχρονο κορίτσι βρίσκει μια παράξενη αράχνη και αποφασίζει να τη μεγαλώσει κρυφά. Αυτό που δεν περιμένει είναι το αθώο ‘κατοικίδιο’ να μεταμορφωθεί ραγδαία σε γιγάντιο, αιμοβόρο τέρας που τρέφεται με ανθρώπινη σάρκα! Σκηνοθεσία Κία Ρόουτς-Τέρνερ. Πρωταγωνιστούν οι Νόνι Χέιζλχερστ, Ζερμέιν Φάουλερ, Αλάιλα Μπράουν κ.α.

COSMOTE CINEMA 2 22.00

Η ΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Λίγο πριν κλείσει τα 90, ο Δαλάι Λάμα μοιράζεται ταπεινά τη διαχρονική σοφία του για την επίτευξη της εσωτερικής γαλήνης κι ευτυχίας, ενώ συγχρόνως προσφέρει πρακτικές συμβουλές για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα. Σκηνοθεσία Φιλίπ Ντελακίς, Μπάρμπαρα Μίλερ.