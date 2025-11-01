REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Σάββατο 1 Νοεμβρίου σήμερα και το team τoυ Real Life ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

STAR 21.00

ΕΓΩ, Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 2

ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Ο πρώην υπερ-κακοποιός Γκρου προσπαθεί να προσαρμοστεί στην οικογενειακή ζωή. Όταν σε ένα μυστικό εργαστήριο γίνεται κλοπή, η ομάδα Αντι-Κακών αποφασίζει να αναθέσει στον Γκρου την έρευνα, με συνεργάτιδα του την πράκτορα Λούσι.

MEGA 21.00

ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΠΡΕΜΙΕΡΑ

Μια ιστορία, όπου τα όρια ανάμεσα στο σωστό και το λάθος είναι δυσδιάκριτα. Δύο άνθρωποι, που «παλεύουν» με το παρελθόν, τη συνείδηση και τα συναισθήματά τους. Σε σκηνοθεσία Στάμου Τσάμη, σενάριο των Γιώργου Κρητικού και Στέλλας Βασιλαντωνάκη, και με πρωταγωνιστές τον Δημήτρη Λάλο και τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου, το «Μια νύχτα μόνο» θα μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούονται αμείλικτα.

ΕΡΤ3 23.10

DOLLS OF DRESDEN

Α΄ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

Η Άννα, μια νέα δημοσιογράφος με προοδευτικές αντιλήψεις συναντά τη Lophilia. μια αντισυμβατική ζωγράφο. Η γνωριμία των δύο γυναικών θα εξελιχθεί σύντομα σε μια έντονη και βαθιά σχέση, με απρόσμενες αποκαλύψεις. Σκηνοθεσία Αλέξης Τσάφας. Πρωταγωνιστούν οι Χριστίνα Σωτηρίου, Αλεξία Μπεζίκη, Γιώργος Γλάστρας κ.α.

COSMOTE CINEMA 1 23.15

TERRIFIER 3

ΤΑΙΝΙΑ ΤΡΟΜΟΥ

Η Σιένα και ο αδελφός της παλεύουν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους, ύστερα από το μακελειό του Αρτ του Κλόουν. Καθώς τα Χριστούγεννα πλησιάζουν, οι δυο τους αφήνουν πίσω το παρελθόν. Μα δεν φαντάζονται ότι ο εφιάλτης θα επιστρέψει. Σκηνοθεσία Ντέμιαν Λεόνε. Πρωταγωνιστούν οι Λόρεν ΛαΒέρα, Ντέιβιντ Χάουαρντ Θόρτον, Αντονέλα Ρόουζ κ.α.

COSMOTE CINEMA 2 23.45

Η ΤΡΕΛΗ ΧΑΡΑ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΟΜΕΝΤΙ

Η φλύαρη φαντασιόπληκτη Μπεατρίς και η εσωστρεφής και μυστηριώδης Ντονατέλα το σκάνε από την ψυχιατρική κλινική όπου νοσηλεύονται και ξεκινούν μια τρελή περιπέτεια, που θα τις φέρει αντιμέτωπες με φαντάσματα του παρελθόντος. Σκηνοθεσία Πάολο Βίρτζι. Πρωταγωνιστούν οι Βαλέρια Μπρούνι Τεντέσκι, Μικαέλα Ραμαζότι, Μάρκο Μεσέρι κ.α.