REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Κυριακή 2 Νοεμβρίου σήμερα και το team τoυ Real Life ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

ΑΝΤ1 21.00

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΠΡΕΜΙΕΡΑ

Ένας άμεμπτος δικαστής και ένα οδυνηρό δίλημμα. Μια εσωτερική πάλη ανάμεσα στο καθήκον και την πατρική αγάπη. Μετά την ηθική συντριβή, η πυξίδα δεν δείχνει πια κανέναν δρόμο, μόνο αδιέξοδα. Σκηνοθεσία Κώστας Αναγνωστόπουλος. Πρωταγωνιστούν οι Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Νίκος Ψαρράς, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Νάντια Σπηλιωτοπούλου, Αθηνά Ροδίτου, Νίκος Πουρσανίδης, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Νίκος Κοσώνας κ.α.

Στο πρώτο – διπλό επεισόδιο:

Ο δικαστής Πέτρος Δημητρίου βλέπει τη ζωή του να διαλύεται, όταν τη μέρα που κλείνει χρόνος από τη δολοφονία της συζύγου του, ο γιος του Άλκης, προκαλεί ένα τροχαίο και εγκαταλείπει το θύμα του. Ο Δικαστής, πιστός στις αρχές του, αποφασίζει αμέσως πως ο Άλκης πρέπει να παραδοθεί. Πηγαίνοντας, όμως, μαζί του στο αστυνομικό τμήμα, ανακαλύπτει πως το θύμα είναι γιος του Μανώλη Σταβέρη, ενός σκληρού «βασιλιά του υποκόσμου». Ο Δικαστής αντιλαμβάνεται πολύ γρήγορα πως η αποκάλυψη της ταυτότητας του γιου του μετατρέπει το ατύχημα σε ζήτημα ζωής και θανάτου για το παιδί του. Αποφασίζοντας να τον προστατεύσει, λέει ψέματα στην Αστυνομία και απευθύνεται για βοήθεια στον Νώντα, που χρωστά στον Δικαστή ευγνωμοσύνη. Η απαίτηση είναι μια: να εξαφανιστεί το αμάξι που οδηγούσε ο γιος του.

Η σύλληψη του νεαρού που θα εξαφάνιζε το αυτοκίνητο που προκάλεσε το τροχαίο, πέφτει σαν βόμβα. Ο Δικαστής πρέπει να κινηθεί άμεσα. Καλεί την παλιά του φοιτήτρια, δικηγόρο Κλέλια Μανιάτη να υπερασπιστεί τον νεαρό, που εκτός από κλεφτρόνι είναι και ανιψιός του Νώντα. Στο νοσοκομείο, η σύζυγός του Σταβέρη, είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Της παρέχουν για στήριξη την ψυχολόγο Βέρα Θωμαϊδη, που είναι αδελφή της νεκρής συζύγου του Δικαστή και θεία του Άλκη. Οι δύο γυναίκες έρχονται κοντά, χωρίς να γνωρίζει καμιά τους, ότι ο Άλκης είναι αυτός που χτύπησε με το αυτοκίνητο του τον Λευτέρη. Παράλληλα, ο Σταβέρης σίγουρος πως δεν πρόκειται για ατύχημα αλλά για συμβόλαιο θανάτου, δίνει εντολή στους μπράβους του να βρουν οποιοδήποτε στοιχείο που θα τον φέρει πιο κοντά στον ένοχο. Και δεν θ’ αργήσει να το βρει.

ΕΡΤ3 23.10

Η ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΑ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

Mια 65χρονη γιατρός επιθυμεί ν’ αποκτήσει εγγόνια, όμως τα παιδιά της δεν προτίθενται να της δώσουν αυτή τη χαρά. Έτσι, αποφασίζει να ταξιδέψει σε μια προσφυγική δομή στην Ελλάδα, πιστεύοντας πως θα συναντήσει παιδιά που τη χρειάζονται. Σκηνοθεσία Νέλι Ρεγκουέρα. Πρωταγωνιστούν Κάρμεν Μάτσι, Γιάννης Τσορτέκης, Ιτσάσο Αράνα κ.α.

STAR 23.45

SAN ANDREAS: ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΡΗΓΜΑ

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

Ένας τεράστιος σεισμός έχει πλήξει την Καλιφόρνια και ο Ρέι, που εργάζεται ως πιλότος διασωστικού ελικοπτέρου, συνοδεύει την πρώην γυναίκα του και μαζί διασχίζουν ολόκληρη την πολιτεία προκειμένου να βρουν την κόρη τους. Σκηνοθεσία Μπραντ Πέιτον. Πρωταγωνιστούν Ντουέιν Τζόνσον, Κάρλα Γκουτζίνο, Αλεξάντρα Νταντάριο, Πολ Τζιαμάτι, Κάιλι Μινόνγκκ.α.

COSMOTE CINEMA 1 23.15

Η ΙΕΡΟΤΕΛΕΣΤΙΑ

Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ΤΑΙΝΙΑ ΤΡΟΜΟΥ

Δυο ιερείς, ο ένας με ταραγμένο παρελθόν και ο άλλος με κλονισμένη πίστη, καλούνται να σώσουν μια ‘δαιμονισμένη’ νεαρή γυναίκα. Η αποστολή τους, όμως, θα αποδειχτεί εξαιρετικά δύσκολη. Η ταινία βασίζεται σε αληθινά γεγονότα. Σκηνοθεσία Ντέιβιντ Μίντελ. Πρωταγωνιστούν οι Αλ Πατσίνο, Νταν Στίβενς, Άσλεϊ Γκριν κ.α.

COSMOTE CINEMA 2 22.00

ΜΟΥΣΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ GRAMMY 2025

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ

Παρακολουθείτε την 67η τελετή απονομής των βραβείων Grammy, το σημαντικότερο γεγονός στην παγκόσμια μουσική βιομηχανία. Απολαύστε μεγάλες εκπλήξεις, εκκεντρικές εμφανίσεις και πολλή μουσική! Παρουσιάζει ο κωμικός Τρέβορ Νόα.